Autoridades de Cúcuta adelantan importantes operativos en el marco del nuevo convenio de tránsito

Cúcuta

Las autoridades de la ciudad de Cúcuta dieron a conocer algunas de las estrategias a aplicar en el marco del nuevo convenio de tránsito firmado para la ciudad de Cúcuta.

Una de las principales labores se enfoca en los controles a las motocicletas y la atención a las quejas de las comunidades por los llamados “piques” en algunos sectores específicos de la ciudad.

“El primer operativo que vamos a realizar es el control a los piques ilegales en el sector de Jardín Plaza, en el sector de Prados del Este y vamos a ser contundentes, vamos a realizar una terapia de choque. Una estrategia se denomina Visión Cero por Cúcuta, en la cual estamos insistiendo en disminuir los siniestros viales y por lo menos si se presenta un siniestro vial que no nos quite la vida. Entonces estamos haciendo estas importantes actividades de sensibilización, pedagogía y de educación vial con el fin de que si se presentan siniestros viales por lo menos sean de solo daños materiales y no nos comprometan nuestra integridad física” dijo a Caracol Radio el capitán Paulo Palacios, jefe de la seccional de tránsito Mecuc.

También se adelantarán espacios interactivos con los menores de edad para generar conciencia vial desde edades tempranas.

“La segunda estrategia es Capitancitos de la Seguridad Vial, donde vamos a estar con niños, niñas, adolescentes, haciendo actividades pedagógicas y lúdicas, y sobre todo recreativas con los diferentes actores viales para no tener que sancionar a los futuros conductores” explicó el capitán Palacios.

Se espera de esta manera lograr la reducción en estadísticas negativas y tener un mayor control en la movilidad en la zona céntrica de la ciudad.