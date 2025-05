Denuncian “falso positivo” durante procedimiento policial en Cartagena: ¿Cómo fueron los hechos?

Con el alias de ‘El Gordo’, fue presentado por la Policía Metropolitana de Cartagena Jhonatan Vargas Molina, un conductor de 28 años capturado en el barrio Bocagrande por supuestos vínculos con el Clan del Golfo.

Durante el procedimiento realizado el 28 de abril del presente año en el barrio Bocagrande, la institución aseguró a través de información oficial que el joven fue sorprendido portando una granada, sin embargo, 10 días después un juez de control de garantías le otorgó la libertad por no haber pruebas suficientes.

En diálogo con Caracol Radio el transportador aseguró que nunca tuvo en su poder ese tipo de armas, y tampoco tiene antecedentes ni relación con ese grupo ilegal.

“En la sede de Manga un policía me dice que estoy ahí por porte ilegal de armas, yo le respondí que estaba ahí era porque supuestamente el carro aparecía robado; cuando de repente me llaman, ponen una granada en una mesa y me tomaron la foto. Yo siempre le aclaré que esa granada no era mía, luego me llevaron a la estación del 20 de Julio, pero eso es feo”, dijo el afectado.

Por su parte Donaldo Vargas, padre del transportador, declaró que se trata de un “falso positivo”, y que a su hijo lo cogieron de “gancho ciego” para mostrar unos resultados, desconociendo todo el daño que esto ha causado.

Mientras tanto la institución, indicó que no han recibido ninguna solicitud de los afectados. “No tenemos reporte de la familia, sin embargo, estamos atentos a las situaciones que se puedan presentar”, aseguró la coronel Sandra Bibiana López, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.