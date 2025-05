Patrullera le ganó al cáncer sin quitarse el uniforme de la Policía en Bolívar

Cartagena

Desde muy joven, Liceth Paola Aldana Rodríguez supo lo que quería ser: policía. Más allá de los deseos familiares, de los caminos sugeridos por otros, su corazón siempre estuvo orientado al servicio y al deber. Aunque por un tiempo aceptó recorrer el sendero que su madre le propuso, lo hizo sin perder de vista su verdadera vocación.

Nació en Magangué, Bolívar, tierra de mujeres valientes, y allí cursó su primaria y secundaria. En 2005, con tan solo 16 años, se trasladó a Cartagena de Indias para estudiar Derecho. Lo hizo como parte de un acuerdo con su madre, doña Teresa: “primero una carrera, y luego te presentas a la Policía”. Así, con una mezcla de obediencia y firmeza, se sumergió en la vida universitaria, pero con la mirada fija en su meta: vestir el uniforme verde oliva.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se graduó de abogada en 2010 y comenzó a trabajar en una clínica como secretaria médica. Mientras litigaba, ahorraba cada peso, organizaba sus documentos y alimentaba el sueño de servir como agente del orden. En 2015, sin decirle nada a su madre, compró la carpeta de inscripción. No hubo marcha atrás. Con determinación, se presentó una sola vez y fue aceptada. Su ingreso a la Policía Nacional de Colombia fue más que un logro: fue una conquista personal, espiritual y profesional.

Desde entonces, ha portado con orgullo su uniforme. Son ya 8 años y 5 meses de servicio, en los que ha formado no solo una carrera ejemplar, sino también una vida de entrega total. Pero el camino no fue sencillo. En 2016, apenas un año después de su ingreso, comenzó a sentir un fuerte malestar. Se encontraba en Barranquilla, Atlántico, cumpliendo comisión como instructora en la Escuela Antonio Nariño. El dolor era insoportable. Algunos pensaban que podía ser un embarazo, pero ella sabía que no. Los exámenes médicos revelaron un diagnóstico demoledor: cáncer en el riñón izquierdo.

El mundo se le vino abajo. Sintió que el sueño que tanto le había costado construir se desmoronaba. “¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando comenzaba a vivir lo que tanto anhelé?”, se preguntaba entre lágrimas. Pero lejos de rendirse, se aferró a la vida con la misma fuerza con la que defendía sus ideales. Fue sometida a una cirugía de nefrectomía laparoscópica, en la que le extirparon el riñón enfermo. No hubo tiempo para la autocompasión. Solo para resistir, sanar y seguir.

Su valentía fue premiada con uno de los regalos más hermosos: en 2021 se convirtió en madre de una niña, su motor, su fuerza, su inspiración. Aunque el padre biológico de la niña se apartó de su responsabilidad, ella asumió con entereza el rol de madre soltera, enfrentando en 2023 una nueva batalla: una insuficiencia renal crónica. Pero una vez más, la madre, la abogada, la policía… no se rindió.

La salud de su madre también comenzó a deteriorarse y solicitó su traslado a Magangué, deseo que le fue concedido. Allí, en su tierra, reencontró la tranquilidad y el amor. Conoció a su actual esposo, también miembro de la Fuerza Pública, quien no solo la apoyó incondicionalmente, sino que también asumió como propio el amor por su hija. Hoy tienen un hijo de 8 meses, y juntos han formado un hogar basado en el respeto, la fe y la esperanza.

Esta mujer de 36 años tiene un espíritu inquebrantable y una fuerza imparable, es la segunda de tres hermanas. Imaginó que su carrera en la Policía sería patrullar calles, combatir el crimen o dar charlas a jóvenes, pero la verdadera batalla la libró consigo misma, contra una enfermedad que no logró doblegar su alma.

Liceth es, sin duda, un ejemplo de resiliencia. En ella convergen la templanza de una madre amorosa, la disciplina de una abogada íntegra y la valentía de una policía comprometida. No solo venció el cáncer: también venció el miedo, el abandono y la adversidad. Con el uniforme bien puesto, la fe intacta y el corazón lleno de amor por sus hijos, sigue sirviendo con dignidad, demostrando que ser mujer, madre y policía no es una carga, sino un privilegio que lleva con honor y devoción.