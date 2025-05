“Caldas no cederá a presiones”: Gobernador Henry Gutiérrez defiende permanencia de GENSA

Paipa

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, respondió este viernes a las denuncias públicas formuladas por el sindicato de trabajadores de Termopaipa, SINTRAELECOL, sobre presuntas irregularidades en la administración de la empresa GENSA (Generadora y Comercializadora de Energía S.A. E.S.P.) y el creciente debate sobre el futuro de la compañía, cuya sede principal está en Manizales.

En un comunicado público y en declaraciones a medios locales, el mandatario expresó su respaldo a una revisión integral de la situación administrativa y financiera de GENSA, pero rechazó de forma categórica cualquier intento de trasladar su sede desde Caldas hacia el departamento de Boyacá.

“Estamos de acuerdo en que GENSA necesita una transformación profunda, pero no vamos a permitir que se use esta coyuntura para desmembrar una empresa que nació en Manizales, creció en Caldas y ha contribuido al desarrollo energético del país por décadas. Los errores administrativos deben corregirse, no convertirse en excusa para desmantelar una empresa estratégica que pertenece a todos los colombianos”, afirmó Gutiérrez.

Las denuncias del sindicato

Desde hace varios años, el sindicato SINTRAELECOL ha venido denunciando fallas en la gestión de las plantas de generación ubicadas en Paipa, Boyacá. En un informe presentado recientemente al Gobierno Nacional, documentaron:

· Brechas salariales y malas condiciones laborales.

· El abandono del proyecto de torres de enfriamiento, pese a inversiones superiores a los $50.000 millones.

· Falta de mantenimiento y modernización de las plantas.

· Contratos de energía firmados por debajo del precio de mercado.

· Ausencia de inversión local, pese a que entre 2019 y 2023 GENSA recibió más de $200.000 millones por operación.

Las denuncias fueron presentadas esta semana en una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que contó con la presencia del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; congresistas de la bancada boyacense; representantes sindicales; y organizaciones comunitarias. En ese espacio, se pidió mayor presencia regional en la administración de GENSA y se propuso capitalizar la empresa desde el territorio boyacense.

Boyacá plantea alternativas

Desde la Gobernación de Boyacá y el Congreso, se han planteado tres medidas principales para asegurar que Termopaipa tenga mayor autonomía y control territorial:

1. Nombramiento de una gerencia boyacense para GENSA.

2. Compra de acciones por parte del departamento y el municipio de Paipa para tener voz en la Junta Directiva.

3. Auditoría externa e independiente sobre las decisiones adoptadas por la empresa.

“GENSA no puede seguir en manos de una administración ausente. Termopaipa es estratégica para la seguridad energética del país y para el empleo en la región”, afirmó el representante Pedro Suárez.

Caldas exige garantías y respeto a la historia

En respuesta, el gobernador Henry Gutiérrez recordó que GENSA ha sido históricamente gestionada desde Manizales y ha mantenido una trayectoria reconocida a nivel nacional en la operación y comercialización de energía.

“No estamos en contra del desarrollo de Boyacá ni de sus justas reclamaciones, pero exigimos que se respete lo que Caldas ha construido. GENSA no puede convertirse en un botín político ni ser despojada de su historia por decisiones apresuradas. Si va a haber una transformación, esta debe ser técnica, participativa y en beneficio de todas las regiones”, sostuvo el mandatario.

Gutiérrez también anunció que la Gobernación de Caldas solicitará una audiencia formal con el ministro de Minas y Energía, y promoverá una mesa regional con los gremios, la academia y los parlamentarios caldenses para presentar una propuesta conjunta de fortalecimiento institucional de GENSA.

“Estamos listos para trabajar en soluciones. Defendemos una empresa pública eficiente, transparente y con presencia en los territorios donde opera. Pero la solución no es dividirla, sino modernizarla y corregir lo que no funciona. Desde Caldas, defenderemos lo que hemos construido”, concluyó.