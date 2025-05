Kucce, influencer del hogar, revela sus errores y consejos al usar tecnología

En una conversación reciente, la creadora de contenido compartió anécdotas y consejos que reflejan su visión realista sobre el uso de electrodomésticos.

Uno de sus primeros tropiezos ocurrió con una olla de presión eléctrica, cuando pensó que bastaba con colocar los ingredientes, presionar un botón y esperar el resultado perfecto. “No me tomé el tiempo de revisar la válvula de seguridad ni de respetar el nivel máximo de líquido”, admite con humor. El desenlace fue una nube de vapor y un plato completamente arruinado.

A partir de esa experiencia, Kucce entendió la importancia de leer los manuales de los aparatos, aunque parezcan intuitivos. “Cada electrodoméstico tiene sus particularidades. Saltarse el manual es como empezar un viaje sin mapa”, reflexiona. Desde entonces, su primer paso al recibir un nuevo dispositivo es conocerlo a fondo, antes de compartir cualquier reseña o truco con su audiencia.

Su enfoque actual gira alrededor de la paciencia y el aprendizaje progresivo. No busca transmitir una imagen de perfección, sino compartir procesos reales, donde equivocarse también forma parte de la experiencia. “La tecnología debería facilitarnos la vida, no generar más estrés. Pero eso solo pasa si nos damos el tiempo de entenderla bien”, sostiene.

Kucce también destaca la importancia de adaptar expectativas a cada aparato. No todas las freidoras de aire cocinan igual, ni todos los robots aspiradores ofrecen el mismo rendimiento en diferentes tipos de pisos. Por eso, recomienda ajustar el uso a las características específicas de cada modelo y no confiarse solo por las funciones prometidas en la publicidad.

Uno de los errores más comunes que observa entre sus seguidores es querer integrar demasiada tecnología a la vez. “No hay que llenar la casa de dispositivos inteligentes de un día para otro”, explica. A su modo de ver, la clave está en empezar con lo esencial: un par de bombillas inteligentes, un enchufe programable o un asistente de voz básico. De esa forma, el proceso de adaptación es más natural y se evitan frustraciones.

Otra lección que comparte es la importancia de realizar el mantenimiento básico. Cambiar filtros, limpiar depósitos de agua, actualizar el software de los dispositivos inteligentes, son tareas que muchos pasan por alto hasta que los aparatos empiezan a fallar. “No es cuestión de suerte que un electrodoméstico dure más años. Es cuestión de cuidado”, afirma.

Más allá de los aspectos técnicos, lo que diferencia el contenido de Kucce es su perspectiva cercana y realista. No idealiza la vida tecnológica ni la presenta como una meta inalcanzable. Para ella, modernizar el hogar no es cuestión de tener el último gadget del mercado, sino de encontrar soluciones que realmente se integren en la rutina diaria.

Su comunidad valora especialmente la honestidad con la que aborda los productos que reseña. Aunque recibe colaboraciones de marcas, no duda en señalar puntos débiles cuando los encuentra. “Mi compromiso es con la gente que me sigue, no con las marcas”, dice con firmeza.

A la hora de recomendar un primer electrodoméstico inteligente para quienes recién empiezan, su elección es clara: un robot aspirador sencillo. “No necesitas el modelo más caro. Solo uno que funcione bien, sea fácil de limpiar y tenga buena autonomía”, explica. A su juicio, ahorrar tiempo en tareas como barrer o aspirar transforma la dinámica del hogar de forma inmediata y tangible.

La tecnología doméstica, dice Kucce, debe entenderse como una herramienta y no como una carga. Cada nueva incorporación debe facilitar, no complicar. Por eso insiste en que quienes se adentren en este mundo no tengan miedo a equivocarse. “Se van a desconectar dispositivos, se van a perder configuraciones, se van a cometer errores. Es parte del proceso”, asegura.

Su historia demuestra que integrar tecnología en casa no se trata de lograr la perfección, sino de construir día a día un espacio más práctico, cómodo y funcional. Una visión que, a juzgar por el crecimiento de su comunidad, conecta cada vez con más personas que buscan hacer del hogar un lugar mejor sin perder la naturalidad.