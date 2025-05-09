Al Oído: Indígenas Emberá no están por encima de la niñez, ¿dónde está el Gobierno Nacional?

Más de 140 indígenas, entre ellos 70 niñas y niños, permanecen en las vallas del parque Nacional. Actualmente, están exigiendo cumplimiento de las promesas del Gobierno Nacional, no permiten que se protejan a los menores y la situación empieza a subir de nivel incluso algunos líderes indígenas han amenazado con tomarse el lugar de nuevo.

La situación debería encender las alarmas nacionales: 70 de estos niños que están con la comunidad Emberá son menores de 12 años. Como todo es exigencia y populismo, la Guardia Indígena impidió que el Distrito se hiciera cargo de ellos.

Me gustaría preguntarle, y ojalá poder estar Al Oído de la directora del ICBF, doctora Astrid Cáceres, ¿qué está esperando el ICBF para restablecerle los derechos a los niños indígenas que están siendo instrumentalizados?, ¿por qué no actúan con prevención y encienden protocolos y rutas que busquen la protección de ellos?, ¿nos toca esperar que ocurra lo de siempre, que lleguen solo hasta que se conozca desnutrición, algún abuso o que alguno sea trasladado a una clínica?

El presidente Petro, en su deber, tiene que garantizar el alojamiento de todas estas personas de la comunidad Emberá. ¿Por qué dejan a los indígenas en el abandono?, ¿solo les importan y garantizan sus derechos cuando vienen a marchar y después se hacen los sordos?

Una cosa importante (con todo el respeto por la comunidad). Es inaceptable el uso de niñas y niños en acciones de hecho, eso no hace parte de su cultura y los derechos de la niñez deben prevalecer por encima de todo tal y como está consagrado en la Constitución.