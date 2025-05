Investigan caso de vacuna vencida aplicada a bebé en Valledupar

Una denuncia ciudadana publicada en redes sociales por la madre de una bebé de 15 meses encendió las alarmas del sector salud en el departamento del Cesar, luego de conocerse que la menor habría recibido una vacuna vencida de Menactra en la IPS Santa Elena del Valle, el pasado 20 de enero.

La madre hizo pública la situación al difundir una fotografía del adhesivo de la vacuna aplicada, en la que se observaba una fecha de vencimiento anterior a la inyección. A partir de esta denuncia, la Secretaría de Salud del Cesar emitió un comunicado y desplegó una acción inmediata de inspección, vigilancia y control.

“Nos enteramos por redes sociales, como todos. Al confirmar los hechos, activamos nuestro equipo técnico y salimos en visita a la IPS involucrada para establecer en qué parte del proceso fallaron los protocolos”, informó la Secretaría de Salud departamental.

La funcionaria confirmó que la vacuna no hace parte del esquema regular del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud, razón por la cual fue adquirida directamente por la IPS. Sin embargo, reiteró que esto no exime de responsabilidad ni al prestador de salud ni a la autoridad sanitaria, la cual tiene la obligación de ejercer inspección sobre todo procedimiento médico, aún en casos de productos no distribuidos desde el “cuarto frío” oficial del departamento.

“No queremos satanizar la vacunación. Esto no tiene relación con las vacunas del esquema nacional como fiebre amarilla, sarampión o COVID-19. Esta vacuna fue adquirida de manera particular, y ahora debemos revisar cómo se hizo esa compra, en qué condiciones y por qué llegó a aplicarse estando vencida”, aclaró.

¿Cuál es el estado de la bebé?

Por ahora, la bebé afectada no presenta complicaciones de salud, pero la madre ha solicitado seguimiento especializado. La Secretaría ha indicado que se iniciará un control médico con pediatría, y de ser necesario, se remitirá a otras especialidades.

El caso ha generado inquietud entre los ciudadanos, quienes exigen mayores controles y sanciones ejemplares ante errores que comprometen la seguridad de los pacientes, especialmente de la población infantil.