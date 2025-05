“Hubo abuso policial”: Hinchas del Atlético Bucaramanga entregan su versión de lo ocurrido en Bogotá

Bucaramanga

El sábado 3 de mayo, cuando los hinchas de Atlético Bucaramanga regresaban de Villavicencio luego de acompañar a su equipo que enfrentó a Llaneros en la liga colombiana y cuando llegaban a la capital de República, este grupo de aficionados denuncia que fueron atacados por hinchas de otro equipo de fútbol, razón por la que se inició una riña entre las barras. Denuncian también que posterior a este ataque fueron victimas de un presunto abuso policial.

Según relata Edward Jaimes, uno de los líderes de la barra popular de Atlético Bucaramanga, cuando fueron atacados por otros hinchas, “ellos en su legítima defensa se defendieron”.

“En la entrada de la ciudad en el sector de Usme hubo una pelea con un grupo de hinchas que estaban por el sector, pues la gente actuó en su legítima defensa y ya después de que suceden todos los hechos es que se ve esa intervención de la policía pasada de cualquier uso de la fuerza y que aún incluso nos cuestionamos el por qué reaccionaron de esa manera cuando pues el problema ya había quedado atrás”, comentó.

¿Hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional?

En un comunicado oficial que emitió la Fortaleza Leoparda Sur, manifestaron que la Policía no realizó el debido proceso cuando los detuvo. Por su parte la Policía en un pronunciamiento señaló que el actuar de los uniformados fue en respuesta a “que los hinchas respondieron violentamente contra los uniformados causando daños a una motocicleta de la institución y huyeron en el bus que los transportaba”.

“La verdad la causa del problema ya había pasado, el problema ya se había disipado por decirlo de alguna manera y pues fue curioso este tipo de reacciones porque uno, nunca ha sucedido, igual ustedes pueden mirar y no hay comerciantes del sector que digan que estuvieron agredidos, no hay personas que digan que los atacaron, que fueron a robarles, ni una cosa así, sino realmente la policía tratando de no sé, como de profundizar en una situación la cual ya había sucedido y pues hicieron un uso indebido de la fuerza, disparando hacia las llantas amenazando al conductor y apuntando a la gente”, aseguró Edward Jaimes, líder de la Fortaleza Leoparda Sur.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA pic.twitter.com/E3BSKSmMz0 — Fortaleza Leoparda Sur (@FLSurOficial) May 4, 2025

Sobre el supuesto robo de un bus y supuesto secuestro de un conductor ¿Qué dicen los hinchas?

“La verdad no entendemos esa versión de dónde salió, nos parece hasta bastante curioso sabiendo que veníamos de la ciudad de Villavicencio y ya habíamos pasado en un primer momento por Bogotá y obviamente nosotros pagamos nuestras excursiones. Los conductores sacan su planilla sacan todo lo de ley y realmente no entendemos a qué se dio esta situación pero pues imaginamos que al haber reaccionado la policía de esa manera, actuando y usando la fuerza de esa manera tan escandalosa, podríamos decir que ese titular resulta igual de escandaloso para que se legitime la forma en que ellos actuaron. Es la única forma en que yo creo que sale ese titular y por la única razón, ya que todo eso es totalmente falso”, precisó Jaimes.

¿Hay personas detenidas?

Las autoridades confirmaron que hay siete personas detenidas y que estarían siendo judicializadas. “Estas personas fueron presentadas a las autoridades para que respondan por estos hechos”, dijo el Teniente Coronel, Norberto Caro Caro, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nº 2 (E).

“Sí tenemos siete personas detenidas están en la URI en Bogotá y resulta curioso ya que una de las personas que está siendo judicializada fue una de las personas más agredidas por parte de la policía. Cuando él se baja la policía procede a golpearlo lo tira al suelo y un policía le pega una puñalada en el pie y es donde se ve en la foto el charco de sangre en el piso, pero se dio debido a un ataque de la misma policía con arma blanca. Entonces nos resulta bastante curioso que a él lo trasladan al Hospital de Usme y después lo regresan para realizar la respectiva judicialización, cuando él ha sido víctima de un ataque brutal. Afortunadamente la puñalada que le propina no fue en ningún otro lugar que hubiera podido poner en riesgo su vida”, manifestó Edward Jaimes.

#Hinchas | El TC. Norberto Caro, comandante operativo de seguridad ciudadana de Bogotá, entregó detalles sobre elo sucedido con hinchas de Altético Bucaramanga. Agregó que algunas personas resultaron heridas. pic.twitter.com/ye9wHgQhuf — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 4, 2025

Sobre los demás hinchas que viajaban en esta excursión, que hasta su llegada a Bogotá en el regreso hacía Bucaramanga, transcurría con total normalidad, Edward Jaimes confirmó que ya pudieron continuar su viaje a la capital santandereana.

“Gracias a la rápida reacción de las personas allegadas que ayudaron a estar pendientes a instaurar una vez hábeas Corpus y a hacer todos los trámites legales, pudieron salir la gran mayoría y pues ya están de regreso a Bucaramanga en un bus que se les envió para que los recogieran”.