Estudie gratis administración pública en la ESAP: también hay ofertas de posgrados en Bolívar

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) abrió las inscripciones para los programas de pregrado correspondientes al segundo periodo académico de 2025, desde este 29 de abril y hasta el 27 de mayo en la Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La inscripción para los programas de pregrado a nivel nacional no tendrá costo, es decir, cualquier persona, sin restricción, podrá aspirar a un cupo en la institución. La matrícula para estudios de pregrado será gratuita para los aspirantes admitidos que sean nacionales colombianos, pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 (de acuerdo con la clasificación del SISBEN IV o la herramienta de focalización que haga sus veces), no sean beneficiarios del programa ‘Generación E’ y no tengan título profesional universitario.

Oferta de pregrados:

- Administración Pública Territorial (APT): en modalidad a distancia en Cartagena, Sincelejo, Montería y los municipios sucreños de La Unión y Galeras.

Oferta de posgrados:

- Especialización en Proyectos de Desarrollo en Sincé, Sucre

- Maestría en Administración Pública en Cartagena

- Maestría en Derechos humanos, gestión de la transición y el posconflicto en Cartagena.

Los interesados en estos programas pueden ampliar información a través de los siguientes correos electrónicos:

Pregrado:

- En Cartagena, Bolívar: katerinem.orozco@esap.edu.co

- En Sincelejo, Sucre: nicanor.gonzalez@esap.edu.co

- En La Unión, Sucre: miguel.arcia@esap.edu.co

- En Galeras, Sucre: juan.serna@esap.edu.co

- En Montería, Córdoba: vanesa.sandoval@esap.edu.co

Posgrados:

- Sin importar su ubicación, puede consultar al correoposgrados.bolivarsc@esap.edu.co

La ESAP se ha consolidado como un referente nacional en el estudio de la administración pública y el diseño de políticas públicas. Durante 67 años, la Escuela ha formado funcionarios capaces de gestionar, modernizar y liderar procesos administrativos en organizaciones del sector público, así como de contribuir de manera significativa a la implementación y evaluación de políticas públicas en los ámbitos municipal, departamental y nacional, con una perspectiva tanto local como internacional. Para mayor información lo invitamos a consultar: https://www.esap.edu.co/esap/organigrama/subdireccion academica-nacional/inscripciones/