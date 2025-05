Iván Zuleta es el nuevo rey profesional del Festival Vallenato 2025

No hay tiempo que no se cumpla ni plazo que no se venza: Tenemos: el acordeonero Iván Zuleta Barros se coronó la noche de este sábado como el máximo exponente del acordeón en la versión 58 del Festival de la Leyenda Vallenata.

El Rey Vallenato ofreció una muestra de su talento al interpretar el paseo ‘Gallo Viejo’ y el merengue ‘La Pule’, composiciones de su abuelo, el legendario Emiliano Zuleta Baquero. Además, deleitó al público con el son ‘María Jesús’ y su propia puya, ‘A la dinastía Zuleta’. En tarima, lo acompañaron Enrique ‘Cosita’ Arias Martínez en la caja y Jaider Daza en la guacharaca.

“A mi mamá que estaba preocupada, quédese tranquila, que usted parió un rey”, dijo el artista tras recibir este reconocimiento que lo catapulta como el Rey Vallenato en la edición 58 del Festival.

Por otro lado, el segundo lugar fue para Jairo de la Ossa, mientras que el monteriano Camilo Molina fue tercero.

Sobre Iván Zuleta

El acordeonero ha colaborado con grandes nombres de la música vallenata como Diomedes Díaz, su tío Poncho Zuleta, Iván Villazón, Churo Díaz y Rafael Santos, entre otros artistas de este género músical.