Jesús Bouquet: El arte de vender confianza sobre ruedas

A simple vista, es un exitoso financista para una reconocida marca de automóviles. Pero detrás de ese título hay una historia forjada con determinación, aprendizaje constante y una profunda convicción.

Su relación con las ventas comenzó mucho antes de pisar un concesionario. “Desde mi infancia, comprendí que las ventas eran clave para el crecimiento personal y profesional”, recuerda. De niño, vendía desayunos en la escuela. No era solo por ganar dinero, sino por entender qué quería la gente y cómo podía ofrecérselo mejor. Más tarde, en la universidad, se dedicó a ofrecer clases y entrenamientos a sus compañeros. Allí aprendió a negociar, a leer necesidades y a adaptarse. Su primer gran proyecto fue fundar una frutería en Venezuela, donde dirigía el negocio mientras interactuaba a diario con clientes. Esa experiencia le enseñó algo fundamental: que vender bien es, en realidad, servir bien.

Su llegada al mundo automotriz fue casi fortuita. Recién establecido en Estados Unidos, un amigo —José Bruschi— le abrió la puerta a esta industria. “José me mostró cuánto podía crecer profesionalmente aquí. Desde entonces, me comprometí a aprender todo lo que pudiese”, cuenta. Y lo hizo. No solo con práctica, sino con formación: obtuvo certificaciones clave como Master Sales Consultant y Master Closer.

Más allá de su rol operativo, Jesús también ha asumido una responsabilidad formativa. “Mi labor formativa nace del deseo de elevar el nivel profesional de los vendedores en la industria automotriz”, afirma. En lugar de limitarse a enseñar técnicas, busca transformar mentalidades. Ha capacitado a compañeros dentro de Toyota of Hollywood y a equipos de concesionarios independientes en todo Estados Unidos. Incluso ha llevado su conocimiento fuera del país, colaborando con Toyoguarico NPA, C.A. en Venezuela. Sus mentorías son herramientas prácticas para cualquier vendedor que quiera aprender a conectar con sus clientes, cerrar más ventas y crecer profesionalmente. “Formar a otros es una de las partes más gratificantes de mi carrera”, asegura.

El ascenso de Jesús en el sector fue meteórico. Pasó por concesionarios como Palmetto Car Center, Danycar Auto Sales y Rhino Auto Sales, hasta consolidarse en Toyota of Hollywood. Su talento no pasó desapercibido: en 2023 fue promovido a Finance Manager, y ese mismo año recibió el Toyota PROS Award, uno de los más codiciados reconocimientos de la industria.

Pero más allá de los números, lo que distingue a Jesús es su enfoque humano. “Mi elemento diferenciador es mi capacidad de escuchar. Un gran mentor me dijo una vez: ‘Tenemos dos oídos y una sola boca por una razón’. Ese principio guía cada conversación que tengo con un cliente”, explica. Para él, el éxito en ventas no radica en hablar más, sino en entender mejor. Esa habilidad le ha permitido asesorar a cientos de personas, especialmente a quienes enfrentan retos de crédito, ayudándolos a encontrar opciones financieras viables y honestas.

Desde enero de 2024, ocupa un rol que lo apasiona: financista. Se trata de vender productos opcionales, lo que significa que el cliente tiene total libertad de decir “no”. Ahí, en esa libertad, es donde Jesús ve el verdadero reto. “Estamos siempre vendiendo, no solo en el trabajo. Desde cómo nos presentamos hasta nuestras decisiones familiares. Pero vender algo que no es obligatorio y que aun así el cliente agradezca, es lo que realmente me motiva”.

Hoy, su perfil combina experiencia, formación y una visión clara del futuro. Con una licenciatura en Administración de Empresas, formación en negociación avanzada, dominio de herramientas digitales y un enfoque empático, se define a sí mismo como un innovador. Su meta no es solo seguir creciendo, sino elevar el estándar de lo que significa ser un profesional en ventas. “Soy especialista en ventas, pero también en relaciones humanas. No vendo autos, ofrezco soluciones”.