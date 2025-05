Héroes o Antihéroes muy particulares en “Thunderbolts*”

Las salas de cine en el mundo reciben una de las cintas esperadas en esta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, los “Thunderbolts*” donde un nuevo equipo integrado por Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Guardián Rojo (David Harbour), Fantasma (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) y John Walker (Wyatt Russell) se embarca en una peligrosa misión junto con Lewis Pullman (Bob y Sentry). La cinta es dirigida por Jake Schreier y producida por Kevin Feige y Louis D’Esposito, con la distribución de Cine Color.

Caracol Radio hizo parte de la conferencia de prensa global que dieron los protagonistas, donde dieron más detalles de sus personajes y del rodaje de la cinta.

Iniciamos con Florence Pugh la nueva Viuda Negra, quien sobre las escenas de acción sostiene, “primero, me gustaría decir que obviamente ninguna de las escenas de riesgo es posible sin los especialistas, los dobles y la coreografía diseñada durante semanas antes del rodaje. Así que, aunque me gusta decir que hice algunas de mis escenas de riesgo, también hay muchas en la película que no son mías, no quiero atribuirme todo, pero desde el punto de vista de Florence, cuando leí el guion y abrí la primera página, era una forma impresionante de empezar la película, y realmente me permitió entender dónde estaba”.

Otra de las intervenciones fue la de Sebastian Stan y sobre la dualidad de Bucky dice, “se trata de lo reales que son todos estos personajes y de que son muy sinceros e intentan hacer lo correcto sin saber si tienen las herramientas o no. Este tema de qué es un villano y qué es un héroe y mi personaje siempre ha estado en esa delgada línea, tratando de descubrirlo por sí mismo sin perder su identidad ni recuperarla y eso es más o menos lo que hacemos en la vida, tienes que aprender del pasado, tienes que seguir adelante y esforzarte mucho por conservar tu identidad”.

Por su parte Lewis Pullman quien interpreta a Bob y Sentry, sobre su personaje afirma, “en películas a gran escala como esta, de una manera que no pareciera un anuncio de servicio público, sino que fuera muy realista y tuviera la mayor veracidad posible desde nuestra perspectiva. Creo que esa fue la manera de dar en el clavo y creo que sí, me identifico, crecí bastante ansioso y sufrí de depresión y no es un tema agradable de hablar. Así que se siente raro incluso decirlo en voz alta ahora mismo. Pero creo que ese era un gran objetivo de esta película”.

Por su parte Julia Louis-Dreyfus y el reto de ser Valentina Allegra de Fontaine, “es diferente a interpretar a un personaje semana tras semana en una serie de televisión por episodios, diría que, en televisión, a medida que te metes en el ritmo lo conoces más, pero en este caso, fue un poco de investigación y en esta película en particular, realmente llegas a conocer a esta persona y así esta experiencia aunque me encantaba todo antes, esto fue mucho que analizar y mucho que explorar, me refiero a ella como una especie de antivillana, de la misma manera que estos tipos son antihéroes”.

Finalmente, el productor Kevin Feige da su concepto sobre el equipo de trabajo de “Thunderbolts*”, “es genial que los equipos de todas nuestras películas están unidos y lo dijeron con estas respuestas significa mucho. Significa que vienen de los cómics, que, por cierto, también significan mucho para mucha gente y creo que es la idea de eso en cada película. Por ejemplo, un fin de semana que cuatro películas recaudaron más de 20 millones en taquilla, es excelente porque significa que hay variedad y todas son películas muy diferentes y me resulta muy conmovedor”.

“Thunderbolts*” de Marvel Studios se encuentra disponible en salas de cine en el mundo, con una historia convincente, unos personajes que encuentran su redención, además muy bien logradas escenas de acción y alerta de spoiler, 2 escenas post créditos.