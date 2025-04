Los comerciantes en Marquetalia (Caldas) denuncian que reciben llamadas extorsivas y amenazantes

Manizales

La policía en Marquetalia (Caldas) recibió varias denuncias de comerciantes que han recibido llamadas, presuntamente extorsivas, por lo que alertaron a la comunidad a no prestar atención a esa clase de solicitudes, ya que las mismas provienen, principalmente, de las cárceles del país, según las autoridades.

El capitán Cristian Camilo Rico, comandante del Gaula Caldas, explica por qué los comerciantes, son los más frecuentados para esta clase de actos ilegales. “Los comerciantes suelen publicar sus productos en redes sociales, por eso son los más afectados ubicándolos en internet, por eso si recibimos llamadas de números desconocidos no debemos dar información personal porque la modalidad de quienes están en las cárceles, entre más hablen hay menos posibilidad de comunicarse con las autoridades”.

El Comandante del Gaula en Caldas, agrega que quienes originan las llamadas, principalmente, desde las cárceles, se identifican como integrantes de grupos armados pidiendo elementos difíciles de adquirir con el fin de que la víctima les consigne dinero, por eso puntualiza a las personas no acatar las ese tipo de llamadas. No obstante, las autoridades departamentales señalan que en Caldas no hay presencia ni asentamiento de grupos armados al margen de la ley.

El Gaula dispone de una línea nacional 165 está disponible para atender a las víctimas y registrar esta clase de casos. Además, cuentan con otra línea en la que pueden denunciar y es 317 896 5478.

Le puede interesar: Continúa la búsqueda de un policía que desapareció por la creciente de una quebrada en Manizales

Le puede interesar: Dos hombres son capturados en Caldas por delitos sexuales y violencia intrafamiliar