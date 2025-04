Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Cáncer, Escorpión y Acuario, la suerte está de su lado

Hoy, martes 29 de abril, simboliza la transformación y el cambio. Ambos números suman 11, que está cargado de poder y energía. Los nacidos en esta fecha son grandes, sabios y muy intuitivos. Su número de la suerte es el 7624 y como recomendación el profeso Salomón, indica que siembre tres monedas en una matera, pidiendo por salud, dinero y amor.

Este día viene acompañado de luna nueva en Tauro, una de las que atrae prosperidad y nuevos proyectos. Puede aprovecharla pidiendo por todo lo nuevo que desea emprender.

Santo del día: Santa Catalina de Siena.

Color del día: negro

Número del día: 2970

Recomendación del día: realice una limpieza de su casa

Frase de reflexión: “Hoy mi vida se llena de grandes bendiciones del cielo”

Horóscopo de HOY:

Aries:

¡Tenga cuidado! Hay personas interesadas en hacerle daño y moverle el muñequito. Puede sentir que muchas cosas no están saliendo como esperaba. Permítase tomar decisiones de cambio y ver otra perspectiva.

Como recomendación ore por protección y aléjese de quienes considere o siente le tienen envidia.

Número de la suerte: 7502

Leo:

La envidia lo rodea. Procure no contar sus proyectos, ni lo que piensa realizar hacia al futuro porque podría tener problemas. Hay una carta con relación a un amarre, este pendiente con quien está a su alrededor. Maneje un perfil bajo.

Número de la suerte: 5077

Sagitario:

El amor estará latente. Se sentirá fortalecido y en paz con su pareja, familia y amistadas. A nivel económico aparecerá una excelente oportunidad que le traerá grandes recompensas y sobre todo un proyecto que tiene pensado podrá hacerlo en apoyo con personas correctas que están a su lado.

Número de la suerte: 3528

Tauro:

No tome decisiones aceleradamente ni de mal genio. Recuerde es mejor pensar las cosas con cabeza fría y conscientemente. A nivel laboral se viene una oportunidad interesante de ascenso que lo hará destacarse.

En el amor no se encuentra muy estable, por lo que es necesario que se tome un tiempo para establecer límites, decir lo que siente y solucionar cualquier situación.

Número de la suerte: 7224

Virgo:

Viene una época de mucho trabajo. Ha estado esforzándose por conseguir aquello que desea y está a punto de lograrlo. Recuerde que la constancia vence, lo que la dicha no alcanza. Intente hacer cambios a nivel personal con su imagen, pero también en su trabajo, con su pareja y en su hogar.

Si sabe aprovechar las oportunidades, tenga por seguro que vendrá algo bueno y muy positivo.

Número de la suerte: 6825

Capricornio:

Tiene un ángel guardián a su lado. Es importante que recurra a este para tomar decisiones importantes que le pueden traer tranquilidad y cambios. Hay unos papeles pendientes y tramites que se van a aclarar. A nivel amoroso busqué estar en armonía, en fortaleza y nunca olvide que si existe y puede creer en el.

Número de la suerte: 1953

Géminis:

Se vienen grandes celebraciones. Aproveche este momento para aprender, estudiar algo que le gusta y buscar nuevas oportunidades, todo se le dará. El amor está a su favor y tocará pronto las puertas de su vida. Tiene una parte económica fortalecida y una estabilidad a nivel emocional alta.

Número de la suerte: 2788

Libra:

Póngale atención a sus emociones. Es importante que comience a notar que está haciendo que se sienta inestable, si lo descubre mejorarán muchos aspectos de su vida. Por otro lado, un dinero que necesitaba llegara, sepa invertirlo y manejarlo para que esta crezca y le traiga prosperidad.

Número de la suerte: 2714

Acuario:

No se desespere, tome cada cosa con calma. En algunas situaciones no se tiene paciencia y esto no lo deja ver el éxito de manera clara. Se aproxima un viaje que lo hará muy feliz y le trae experiencias únicas.

Es un buen momento para apostarle a los juegos de azar. Tiene la suerte a su favor, así que no dude en realizar la lotería.

Número de la suerte: 0945

Cáncer:

Proyecciones nuevas y muchas decisiones a todo nivel. Si desea estabilizar su parte emocional o realizar nuevos proyectos, es buen momento para ser firme y evaluar el entorno. Unos papeles o documentos pendientes podrán ser firmados y finalizados.

Algo que está deseando lograr será confirmado y sentirá una gran alegría. Prepárese para recibir buenas noticias.

Número de la suerte: 0123

Escorpión:

El sol estará alumbrando su camino por donde vaya. Por esta razón, los nuevos proyectos tendrán excelentes resultados, y a nivel amoroso se sentirá estable y tranquilo. Las noticias son buenas en todos los aspectos, un negocio de compra o venta de una vivienda se aproxima.

Número de la suerte: 4440

Piscis:

No pelee por lo que le corresponde. Hay personas y situaciones que lo harán sentir que no debe avanzar, pero ponga orden y límites. Tendrá mucho trabajo y estará en constante movimiento, es un momento de mucha actividad.

Viajar es uno de sus propósitos más recientes y debe cumplirlo. Encontrará en este hobby muchas experiencias y nuevas oportunidades.

Número de la suerte: 1368