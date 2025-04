Greis Cifuentes, asume como directora ejecutiva de la Fundación Salvi

Ibagué

La ibaguereña Greis Cifuentes asume como nueva directora ejecutiva de la Fundación Salvi.

Con este nuevo liderazgo marca el punto de inicio de una etapa estratégica orientada a fortalecer la conexión de la Fundación con redes culturales, educativas y artísticas tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

Cifuentes asume el reto de expandir el alcance y la proyección de los programas de la Fundación, generando vínculos sostenibles con organizaciones internacionales, aliados del sector cultural, y entidades comprometidas con la educación y la transformación social a través de la música.

Trayectoria de Greis Cifuentes

Greis Cifuentes es doctora en Políticas Públicas por la University of the West of Scotland (Reino Unido) y cuenta con más de una década de experiencia en formulación de proyectos, cooperación internacional, cultura y desarrollo sostenible. Ha sido Secretaria de Cultura de Ibagué —donde impulsó la designación de la ciudad como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO—, asesora del Ministerio de Cultura de Colombia en temas multilaterales, y ha liderado iniciativas en Colombia y Alemania con la Comisión Fulbright.

En la Fundación Nacional Batuta, donde fue Gerente de Desarrollo y Gerente Bogotá-Región, logró duplicar la cobertura de programas, ampliar el número de centros de formación musical y consolidar procesos de inclusión social en contextos vulnerables.

A partir de mayo de 2025, Greis liderará la Fundación Salvi con una visión integral que articula cultura, educación, sostenibilidad e innovación. Su gestión buscará abrir nuevas puertas de colaboración con organizaciones que comparten valores comunes en torno al arte, la formación musical de excelencia y el fortalecimiento institucional del sector cultural.

“Asumo esta responsabilidad con profundo respeto por el legado construido y con la convicción de que la música puede seguir siendo un puente entre personas, territorios y generaciones. Mi propósito es fortalecer los procesos de acceso y formación musical, conectar a la Fundación Salvi con redes nacionales e internacionales, y sumar esfuerzos con quienes creen que la cultura no solo transforma vidas, sino que construye sociedad”, afirmó Greis Cifuentes.

La Fundación Salvi ha sido gestora de importantes proyectos como el Cartagena Festival de Música, la Orquesta Sinfónica de Cartagena, el Ibagué Festival, y el programa de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada desarrollado en alianza con el Conservatorio del Tolima y la Escuela de Lutería Antonio Stradivari de Cremona (Italia), consolidando su rol como referente cultural en Colombia y América Latina.