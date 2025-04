Se habían robado Medellín, avanzamos en imputaciones y esperamos resultados: Federico Gutiérrez

En el marco de la Ruta Regiones de 6AM de Caracol Radio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dialogó sobre los avances y retos de su administración. Desde el edificio de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Gutiérrez respondió a las inquietudes de los periodistas sobre corrupción, turismo sexual y seguridad rural, temas que marcan su segundo mandato en la ciudad.

“Duplicamos los oferentes, eso demuestra confianza”

Consultado sobre la corrupción, uno de los grandes flagelos en la ciudad y el país, Gutiérrez fue contundente: “Hoy logramos duplicar el número de oferentes para los procesos licitatorios. ¿Qué significa eso? Confianza. Cuando la gente ve transparencia en los procesos públicos, participa”.

El mandatario recordó que la administración anterior dejó un grave daño a la ciudad: “Se habían robado a Medellín. Ya van casi cuarenta imputados por corrupción, incluida la imputación al exalcalde anterior, a quien calificó como ‘jefe de la banda’”. Además, recalcó que su gobierno ha entregado más de 640 hallazgos de corrupción a los entes de control. “El caso que ya fue imputado es solo uno de esos 640. Imagínese todo lo que viene”, añadió.

Aunque reconoce que la ciudad aún enfrenta retos, Gutiérrez aseguró que Medellín ya está en proceso de recuperación y que su compromiso es total: “Aquí tiene que haber transparencia, no pueden haber excusas”.

“Lo que pasó en Medellín fue peor que lo de los Moreno en Bogotá”

Al ser preguntado sobre el avance de las investigaciones, Gutiérrez reveló que varios exfuncionarios de la administración pasada están buscando principios de oportunidad ante la Fiscalía. “Saben lo que se les viene”, advirtió.

Además, comparó la magnitud del daño en Medellín con el escándalo de corrupción que sacudió a Bogotá hace más de una década: “Lo de Samuel Moreno se queda chiquito. El robo a Medellín fue peor”.

No obstante, el alcalde subrayó que su enfoque no está en perseguir a los responsables, sino en trabajar por la ciudad. “Yo no le gasto tiempo a esta gente. Que se encargue de ellos la justicia. Nosotros estamos arreglando la ciudad”, dijo, mencionando proyectos como la renovación de 700 escenarios deportivos, 421 sedes educativas, 9 megacolegios y 7 jardines infantiles.

Aumento de capturas por explotación sexual

Otro tema abordado fue el del turismo sexual, especialmente la explotación de niños, niñas y adolescentes, un problema creciente en Medellín. Gutiérrez reconoció el desafío, pero destacó los avances: “Desde el año pasado aumentamos en 1100% las capturas de extranjeros involucrados en explotación sexual”.

El alcalde explicó que trabajan de manera conjunta con agencias estadounidenses como HSI, DEA y FBI para combatir este delito. “Todo el mundo es bienvenido a Medellín, pero no para atentar contra nuestros niños”, advirtió.

También resaltó la implementación de la plataforma Angel Watch, que permite detectar en el aeropuerto José María Córdova a extranjeros con antecedentes por pederastia o violencia sexual. “Se inadmiten todas las semanas personas que no deben entrar”, afirmó, asegurando que la matriz turística de Medellín está cambiando: “La mayoría de los visitantes son buenos, pero no vamos a tolerar a quienes vengan a hacer daño”.

Seguridad en la zona rural: un reto pendiente

Sobre el aumento de la violencia en las zonas rurales de Medellín, que representan el 70% del territorio de la ciudad, Gutiérrez reconoció la gravedad de la situación. “Estamos viendo un deterioro enorme en todo el país”, dijo en referencia al llamado “plan pistola” y otros hechos de violencia registrados recientemente.

El alcalde explicó que la seguridad rural requiere un enfoque diferenciado y que su administración está trabajando en reforzar la presencia institucional en los corregimientos de Medellín. Sin embargo, admitió que no es un problema exclusivo de la ciudad, sino un fenómeno nacional que requiere acciones conjuntas entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.

“Nosotros seguimos comprometidos con garantizar la seguridad en todo el territorio, pero también pedimos al Gobierno Nacional más apoyo. Esta no es solo una tarea local”, concluyó.