Rescatan once animales de criadero ilegal en la Buitrera de Cali

Once animales estaban en graves condiciones de salud en un criadero ilegal en la Buitrera, Zona rural de Cali

Tras varios días de investigación y seguimiento, las autoridades lograron ingresar a un criadero ilegal de perros de manejo especial en el corregimiento de la Buitrera, zona rural de Santiago de Cali.

En el operativo fueron rescatados once animales que se encontraban en precarias condiciones de salud, por lo cual se le impuso al propietario del establecimiento la sanción más alta que contempla la ley, consistente en una multa de $67 millones de pesos por maltrato animal.

La situación se dio a conocer por una llamada anónima recibida el pasado 4 de marzo, la primera visita de verificación se realizó el 17 de marzo, sin embargo, ni la Secretaría de Gobierno ni la Policía no lograron el acceso al predio, ya que los propietarios negaron la entrada. A pesar de esto, los funcionarios pudieron evidenciar desde el exterior signos de posible maltrato animal.

Ante la negativa y las evidencias preliminares, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal UAEPA, trasladó la solicitud a la Fiscalía General de la Nación, la cual ordenó de inmediato un allanamiento al lugar.

La intervención permitió rescatar a un total de 10 caninos, entre los que se encontraban ejemplares de razas como american bully, fila brasilero, mastín tibetano y una cerda mini pig vietnamita.

Alejandro Bonilla, inspector de policía especializado en protección animal, comentó que el lugar no contaba con la documentación necesaria “una vez se realizó la diligencia de allanamiento en compañía de la Fiscalía General de la Nación, se pudo observar bastantes irregularidades en la tenencia de medios de manejo especial, como, por ejemplo, que algunos no contaban con pólizas de responsabilidad civil extracontractual, algunos no tenían las condiciones de albergue adecuadas para este tipo de especies”

El estado de salud de los animales rescatados era precario, según evidenciaron los veterinarios, a simple vista se identificó mutilaciones estéticas, graves infecciones de garrapatas, dermatitis, alopecia, dificultades respiratorias, cuadros de diarrea y señales de desnutrición.

Adicionalmente, se constató que los espacios donde permanecían los animales presentaban condiciones de suciedad con acumulación de materia fecal. Durante el allanamiento, también se encontraron medicamentos vencidos.

“Con todas estas evidencias se realizó el proceso verbal abreviado que establece el Código de Policía, donde logramos encontrar responsable a la persona que tenía al cuidado a estos animales y se le impuso las respectivas multas”, afirmó Bonilla.

También, se emitió una orden de policía en la que esta persona no podrá volver a reproducir a estos animales, establecer algún otro tipo de criadero, ni tampoco tenerlos, ni comercializarlos.

Todos los animales rescatados fueron trasladados de inmediato al Centro de Bienestar Animal, donde reciben atención veterinaria necesaria para su recuperación física y emocional.