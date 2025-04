Hijastro del funcionario de la DIAN baleado en Barranquilla denuncia alteraciones de evidencias

En una declaración jurada ante una notaría de Barranquilla, Sergio Andrés Rodríguez Zumaque, quien es hijastro de Edgardo Fernández Martínez, el funcionario de la DIAN baleado al interior de un parqueadero de un establecimiento comercial en el barrio Villa Santos, y que hoy permanece en un centro asistencial, denunció que habría alteración de las evidencias del crimen.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En la declaración detalló que “los dos celulares que portaba mi padre al momento del atentado fueron recogidos por los agentes de policía” que habían llegado hasta el lugar de los hechos y fueron entregados a un hombre a quien identificó como Julio Acosta De la Hoz, quien acompañaba a Fernández Martínez en ese momento.

Señaló que Acosta De la Hoz es “amigo personal” de Edgardo Fernández Martínez y a quien acompañó en la Clínica Porto Azul en donde se encuentra el funcionario de la DIAN tras ser víctima del atentado.

Asimismo, afirmó que, al momento de llegar la familia del funcionario de la DIAN, “lo primero que hicieron fue dirigirse a Julio Acosta para pedirle les entregara los celulares mencionados y poder aportarlos a la investigación para contribuir en aclarar el origen y la verdad absoluta sobre los hechos del atentado, quien manifestó que a él se lo entregaron pero que le perdieron en el lugar de los hechos”.

Los celulares fueron entregados 48 horas después

En su relato, el hijastro del funcionario de la DIAN indicó que se enteró “con grado de certeza que los celulares fueron entregados por Julio Acosta al señor Enrique Correa, a quien le dicen Kike, quien también es conocido de mi padre desde hace muchos años”, y que este se los entregó a su madre a los dos días de los hechos transcurridas 48 horas.

“Lo que no sólo es irregular, sino ilegal, es decir es un delito porque ocultó y creemos que dicha evidencia fue manipulada por este señor Enrique Correa, porque no hay una razón diferente al quedarse con una prueba importante para esclarecer el atentado”, manifestó.

Por otra parte, señaló que días después del homicidio del funcionario de la DIAN, a su llegada a la clínica su hermana estaba dialogando vía celular con Enrique Correa a lo que le solicitó hablar con él y le solicitó que llegara al centro asistencial para dialogar sobre lo sucedido en el atentado.

Dice que en la conversación con esta persona “me manifestó que él tenía varias empresas con Edgardo, pero que Edgardo no aparecía en ellas por el momento y que él tenía un dinero por esas empresas, también me dijo que si no nos habían llamado a mi mamá y a mí para entregarnos un dinero, yo le respondí que no y que no sabía de qué me estaba hablando, él me respondió que inmediatamente llamaría para que me contacten y me hagan entrega del dinero y me insinuó que no lo mencionara en esta investigación porque él había entregado mil millones de pesos para poner como director de aduanas de la DIAN, al señor José Bolívar Poveda Daza, a quien le dicen el Papi Poveda”.

En su relato indica que “primero dio cuatrocientos millones y después seiscientos millones de pesos, pero que las cosas habían salido mal y nombraron a otra persona, ante lo cual, quienes hicieron dichos aportes de dinero estaban pidiendo su devolución porque no cumplieron”.

¿Iba a asistir a una reunión donde fue asesinado?

En la declaración, afirmó que “quiero aclarar que este señor Papi Poveda, es funcionario desde hace años de la DIAN y fue quien llamó a Edgardo Fernández para organizar la reunión que terminó en el atentado criminal, el Papi Poveda, es amigo de Julio Acosta, acompañante de mi padre al momento de los hechos, también es amigo de Kike Correa y de las dos personas con quien se reunió mi padre en Makro, es decir José Martínez y su hijo. También quiero decir que Julio Acosta es amigo de Papi Poveda de José Martínez y su hijo, y que inexplicablemente, este señor Julio Acosta manifestó en entrevista ante la Fiscalía que no conocía al señor José Martínez y ni a su hijo, es decir, mintió”.

Dio a conocer que “el Papi Poveda se reunió con mi madre y le dijo que por favor no entregara los celulares de mi padre a la Fiscalía, porque comprometería a muchos funcionarios de la DIAN”, señaló unos números telefónicos y afirmó: “lo digo en esta declaración porque los mismo pudieron haberse cambiado por el señor Kike Correa al igual que también pudo alterar o borrar información de dichos aparatos telefónicos”.

Sergio Andrés Rodríguez Zumaque relató que se dirigió a la DIAN para reunirse con José Poveda luego de llamarlo a su celular, pero posteriormente pidió al director seccional de la DIAN que le ayudar a contactarlo debido a que no le respondía.

Solicitudes a la Fiscalía

Por último, pidió a la Fiscalía que comprueba la veracidad de lo dicho solicitando videos de las cámaras de seguridad del centro asistencial el pasado 24 de abril entre las 4:30 pm y las 7:30 pm.

También solicitó verificar la declaración de Julio Acosta “donde mintió afirmar que no conocía a José Martínez, ni a su hijo”.

“También pido que se constate por qué el señor Enrique Correa, quien tiene su oficina relativamente distante al lugar del atentado y quien supuestamente estaba esperando a mi padre para reunirse con él en dichas instalaciones se encontraba en el lugar de los hechos o llegó en cuestiones de segundos al mismo para recibir los celulares de manos de Julio Acosta, acompañante de mi padre en ese momento”, indicó.

En la declaración también dijo que: “Toda esta telaraña de mentiras y montajes para desviar la investigación y encubrir a los responsables de estos hechos criminales, porque tengo la certeza que mi padre tuvo problemas y discusiones con el señor José Martínez, con quien no se habla desde hace tiempo y esto no solo era conocido por toda nuestra familia, sino también por Julio Acosta, Enrique Correa y José Poveda, quienes fueron los que organización el encuentro de mi padre con los señores José Martínez y su hijo, y de manera descarada en el día de ayer el señor Kike Correa en la Clínica Porto Azul, me dijo: que él sabía que Edgardo Fernández, tenía problemas con José Martínez, por la incautación de una mercancía avaluada en más de mil ochocientos millones de pesos, pero ahora Enrique Correa se lava las manos diciendo que la reunión solo fue organizada por el Papi Poveda, la cual terminó en el atentado contra mi padre, pero me dijo que no podía decir nada y que nadie puede decir nada porque hay mucha gente metida en esto”.

Por último señaló que: “es que me va a dar una plata para que yo me quede callado, pues días antes del atentado mi padre estaba buscando un millón de pesos prestados para unas cuestiones de mi hermana, y ahora me sale que él tenía una plata a mi padre, lo cual no solo es una gran mentira, sino un insulto a la lógica más elemental”.

Una advertencia

Advirtió que “si algo malo le pasa a mi familia y a mí, responsabilizo desde ya a los señores José Poveda, José Martínez y su hijo, a Julio Acosta y Enrique Correa. Como si lo anterior fuera poco, el mismo día del atentado el señor Enrique Correa y sus trabajadores se llevan la camioneta de mi padre desde la Clínica Porto Azul, con rumbo desconocido y la devuelven a las 24 horas, completamente lava y muy posiblemente eliminando cualquier material probatorio como huelas, documentos aduaneros, bls, etc”.