Junior: Santiago Mele envía certero mensaje a los críticos de César Farías y recuerda a Riquelme

Se avecina la decimosexta jornada del fútbol colombiano. El Junior de Barranquilla tiene un duro reto este sábado 26 de abril, cuando visite en el Hernán Ramírez Villegas al Deportivo Pereira.

En la previa del compromiso, Santiago Mele habló ante los medios de comunicación sobre el gran momento que vive el equipo (es líder de la Liga) y las mejoras que ha venido mostrando la plantilla con el transcurrir de las fechas.

“El equipo está en un momento muy lindo a nivel futbolístico, físico y grupal. Estamos contentos con la ambición mostrada. Este es un equipo que es consciente del lugar en el que está, que Junior es un equipo grande y hay que saber representarlo. Hay muchas ganas de seguir escribiendo la historia y quedar en los mejores recuerdos del hincha juniorista. Hay que seguir trabajando con humildad y la misma ambición”, sentenció.

En cuanto a los aspectos a resaltar, el uruguayo enfatizó en el trabajo de la zaga defensiva y el compromiso de los delanteros a la hora de apoyar y respaldar a sus compañeros: “Más allá de lo que podamos hacer la línea defensiva y el arquero, lo más importante es que los delanteros están comprometidos en defensa. Si no nos hacen goles, tenemos más chances de ganar y todos están dispuestos a hacer el sacrificio. Que este presente sea así de lindo”.

Respuesta a todos los críticos

Por otro lado, Santiago Mele se refirió a todos aquellos críticos, incluidos los mismos hinchas junioristas, del proceso encabezado por César Farías. A pesar del liderato, todavía hay dudas respecto al nivel de juego y funcionamiento.

“Nosotros tenemos una burbuja en el equipo. Tratamos de que la única presión que haya, nos la pongamos nosotros mismos. No dejamos que lo externo altere lo interno. Logramos una unión grupal muy fuerte, que permite este blindaje. Por algo estamos en el puesto que estamos, por algo el equipo está funcionando de la manera en que lo hace y es fruto del gran trabajo”, apuntó el hombre de selección uruguaya.

Finalmente, hizo alusión a unas declaraciones de Juan Román Riquelme en las que si se critica al líder de una Liga, qué le espera a los demás clubes del campeonato: “Como lo dice Riquelme, si no les gusta como jugamos, qué se deja para el resto. Por algo somos punteros, pero no nos conformamos, esto no ha terminado. Queremos ese punto invisible, terminar punteros en el campeonato y mostrar ese buen rendimiento se vea en las finales”.