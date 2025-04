“Hemos estado reflexionando sobre ese asunto”: Carlos Amaya sobre posible aspiración presidencial

Colombia

Desde la Cumbre de Gobernadores que se lleva a cabo en Yopal, Casanare, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se refirió a su posible aspiración presidencial de cara a las próximas elecciones de 2026.

#POLÍTICA “Hemos estado reflexionando sobre ese asunto, no es menor que sectores políticos y sectores empresariales vean una posibilidad de una figura que siempre ha representado el centro”, dijo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sobre una posible candidatura presidencial.… pic.twitter.com/ly16oxGlPR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 25, 2025

Mencionó que es un tema sobre el cual ha estado “reflexionando” e indicó que sería una figura que seguiría representando el centro político. Aseguró, incluso, que lo ha conversado ya con otros gobernadores y líderes políticos.

“Hemos estado reflexionando sobre ese asunto. No es menor que sectores políticos importantes del país, sobre todo sectores empresariales, vean una posibilidad de una figura que siempre ha representado el centro y que ha representado la necesidad de unir a Colombia, pues lo vean posible”.

Agregó Amaya que en caso de lanzarse a esta contienda, esperaría hacerlo por su partido, el Partido Alianza Verde.

De hecho dijo estar seguro de que en caso de tomar una decisión, la gran mayoría de la colectividad lo acompañaría.

“Es mi partido, yo he militado solamente con mi partido, toda la vida he estado en mi partido y espero no salirme del partido. yo sé que en la medida que yo tomara la decisión, pues la gran mayoría del partido estoy seguro que acompañaría esa posibilidad”.