El Consejo de Estado deja en firme elección del gerente de EPQ, Quindío José Alejandro Guevara

Armenia

El Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que había decretado nulidad en la elección del gerente de Empresas Públicas del Quindío, José Alejandro Guevara.

La parte resolutiva del fallo dice:

Revócase la sentencia del 1º de agosto de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Quindío declaró la nulidad del acto de elección de José Alejandro Guevara como gerente de Empresas Públicas del Quindío SA ESP, contenido en el Acuerdo 001 del 7 de febrero de 2024, expedido por la junta directiva, y, en su lugar, deniéganse las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el gerente de EPQ

¿Cómo recibe el fallo?

José Alejandro Guevara, gerente de EPQ “Con total tranquilidad, así como estamos esperando el fallo, con total tranquilidad, con total respeto por las decisiones judiciales , esos son debates jurídicos que se deben resolver en el marco del derecho, eso fue lo que ocurrió, muy contento, tengo que manifestarlo, tranquilo, pero muy contento porque esto es seguir al frente de una empresa donde hemos entregado alma y vida, donde hemos trabajado con total lealtad hacia los usuarios, hacia los alcaldes que han trabajado de la mano con nosotros.

Y tengo que reconocerlo, nos ha ido muy bien en estos 14 meses al frente de la empresa y lo digo con total sencillez, pero es porque los alcaldes están de la mano con nosotros, pero además la recuperación del recaudo es gracias a los usuarios y simplemente es un es un motivo de mucha felicidad, mucho orgullo, pero también de afianzar y seguir con gran compromiso en el trabajo que hemos hecho en todos los municipios.

El fallo, nos impulsa a seguir con más compromiso

Esto simplemente es un compromiso fuerte que vamos a seguir teniendo, no vamos a bajar la guardia, antes vamos a trabajar con mucha fuerza y el reconocimiento que hoy la empresa tiene en todos los trabajadores, los funcionarios, los lectores, los fontaneros, los conductores, los operarios de planta, el personal administrativo muy felices están todos en la empresa y simplemente nos llenamos de mucha felicidad ver a todo mundo tan contento.

Se frena esa zozobra

Tengo que reconocerlo, es un desgaste administrativo, todos esos debates jurídicos son un desgaste como tal, pero tengo que reconocer también la excelente labor de la empresa, de los asesores, del equipo jurídico que estuvo al frente de esta apelación ante el Consejo de Estado, del equipo jurídico que sigue al frente de todas las decisiones que se toman en la Asamblea de accionistas en junta directiva y esto antes ratifica el profesionalismo, la gran formación que tiene nuestro equipo jurídico.

EPQ es de los quindianos

Y lo sigo diciendo, “Esta empresa, es de los quindianos y tiene que seguir siendo de los quindianos. Es una empresa pública, es una empresa que tiene que seguir mejorando en sus procesos.

Trasteo a una nueva sede

" Y sigue siendo un año muy duro porque, recuerde, estamos ya desde el primero de abril pagando arrendamiento. Muchos me han preguntado, “¿Pero por qué en el lote que tenemos en el Caimo que es propio no hacemos nuestra propia sede? Y yo les digo, es una sede que cuesta 3000 4000 millones de pesos su construcción.” Eso 3000 o 4000 millones, yo tendrías que llevarlos a optimizaciones de acueducto, alcantarillado, de mejoras en las plantas. Yo no puedo hoy hacer unos edificios para una sede, sabiendo que debo invertirle primero en nuestro plan de obra de inversión regular. Entonces, pues va a ser un año muy complejo porque menos recursos tenemos, pero sé que podemos gestionar. Vamos a mirar capacidad de endeudamiento.

¿para cuándo se estima que estén ya en la nueva sede y dónde van a funcionar?

Nosotros ya estamos ubicados en la calle 24, entre carreras 14 y 15, acá cerca al Polideportivo El Cafetero en la ciudad de Armenia. El edificio ya tenemos que entregarlo el día de hoy, estamos acabando de desocuparlo, ya faltan unas puertas de vidrio que están en el inventario de la empresa y toca retirarlas. Las vamos a retirar ya mañana sábado y me dice el subgerente administrativo, el Dr. José Francis Hernández de la empresa, que el lunes ya va a hacer la entrega oficial, entonces ya estamos pues haciendo los cambios oficiales hoy de direcciones en Cámara de Comercio, en el RUT, en la Superservicios y en la página de la empresa para que los usuarios ya a partir del lunes ya puedan ser atendidos en esta nueva sede.

¿Qué mensaje para los usuarios?

El gerente de EPQ, José Alejandro Guevara “El servicio de cobro de alcantarillado y de gas no es un servicio fácil, es un servicio con mucha complejidad, esta empresa mañana sábado cumple 36 años y hay redes en los municipios que son de más de 40 a 50 años. en las aducciones, en las en las redes de acueducto alcantarillado. El mensaje a los usuarios es que nosotros simplemente tenemos que seguir trabajando con los alcaldes de la mano porque es la mejor manera como ellos se benefician.

Hoy trabajamos de la mano con ellos, con los alcaldes y ellos son los que hacen que recursos también de regalías que no son de la empresa también puedan ejecutarse en los municipios, hacerles el llamado a los usuarios que sigamos haciendo uso eficiente de la agua, pero también que aquellos que de pronto están alcanzados un poco en el pago hacia la empresa, se acerquen a la empresa, tenemos muchos beneficios para que ellos puedan colocarse al día y agradecerles la paciencia que han tenido con la empresa, pero también ellos han visto el compromiso que hemos tenido desde el gerente y todo el personal hacia ellos y eso nos lo reconocen en todos los municipios.