Ecopetrol y Fundación Juanfe impulsan la formación de 250 madres cabeza de hogar en Cartagena

Con el propósito de promover la inserción laboral en jóvenes madres cabeza de hogar, Ecopetrol y Fundación Juanfe se unieron para impulsar programas de formación técnica en belleza integral, cocina, servicios hoteleros y turísticos, y fomento del desarrollo de habilidades humanas, que ha beneficiado a 250 cartageneras residentes de los barrios aledaños a la refinería.

El proyecto, denominado “Formación para el trabajo y desarrollo humano de madres adolescentes del Distrito de Cartagena”, se gestó ante el alto índice de embarazos a temprana edad en la ciudad en los últimos años.

Según datos del Dane, referenciados por la Fundación Juanfe, en 2024 se registraron en Cartagena 1.677 nacimientos de madres de entre 10 y 19 años, por lo que la ciudad se convierte en una de las zonas con mayores casos de embarazos adolescentes del departamento y del país.

Una de las beneficiarias de este programa es Adriana Castro, una joven cartagenera de 17 años, quien dio a luz cuando estaba culminando sus estudios de bachillerato. Debido a su condición económica, no pudo acceder a educación superior. Actualmente, tiene un bebé de 11 meses y gracias al programa, está recibiendo formación en cocina.

“Me siento sumamente agradecida por el apoyo que nos brindan, porque he aprendido a desarrollar nuevas habilidades. Además, he desarrollado autoconfianza y una seguridad que no tenía. Cuando llegué al programa, no sabía qué hacer. He adquirido nuevos conocimientos del mundo de la cocina, que se convertirán en una forma de ganarme la vida”, aseguró la beneficiada.

Desde su inicio, el programa ha lanzado ocho convocatorias de formación y ha conformado tres cohortes entre 2024 y 2025. El primer grupo de estudiantes será certificado como técnico laboral en junio de este año.