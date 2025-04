“Llegó a burlarse del Gobierno y a sabotear todas las reformas sociales”: Petro a Efraín Cepeda

Colombia

El presidente Gustavo Petro respondió desde su cuenta de X a las declaraciones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre la presentación de las 12 preguntas con las que contará la consulta popular.

#POLÍTICA El presidente @petrogustavo respondió al presidente del Senado, @EfrainCepeda, quien indicó que es más fácil insistir en la búsqueda de consensos en el legislativo, antes que tramitar la consulta popular.



Dijo el mandatario que Cepeda “tenía dos años para consensuar,… pic.twitter.com/tUcXhAlG04 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 23, 2025

Dijo el mandatario que Cepeda “tuvo dos años para concensuar, y que se lo pidió de la manera mas amable”. Sin embargo, aseguró Petro que desde que senador del Partido Conservador está a cargo de la presidencia del Congreso, “llegó a burlarse del gobierno, y a sabotear todas las reformas sociales en beneficio del pueblo colombiano”.

Sumado a esto, previo a la publicación de este mensaje desde el evento que se llevó a cabo para la firma memorando de entendimiento entre la JEP y la ARN en la Casa de Nariño, el presidente volvió a cuestionar la labor del Congreso frente a la aprobación de las Reformas Sociales que ha propuesto su Gobierno.

Según dijo Petro, “nuestras leyes las hicieron narcotraficantes, en parte, y que esas leyes siguen, no hay reforma posible, si planteamos reforma entonces el Congreso se decida a tapar, a cancelar las reformas en Colombia, como si se pudiera tapar la verdad”.

#POLÍTICA Durante la firma del memorando de entendimiento con la JEP y la ARN, el presidente @petrogustavo volvió a cuestionar la labor del Congreso frente a la aprobación de las reformas sociales que ha propuesto su Gobierno.



“Nuestras leyes las hicieron narcotraficantes, en… pic.twitter.com/kJxnmyzHXs — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 22, 2025

Hay que señalar que lo había dicho el presidente del Senado sobre la consulta popular fue que “a través de proyectos de ley no se tendrían que gastar los $700.000 millones que costaría llevar a cabo este mecanismo” y también, insistió en que aunque no habrá unanimidad sobre la consulta, “si se podría evaluar ver cuáles de esas preguntas no están en los proyectos, cuáles se acogen y cuáles no”.