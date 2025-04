Gobierno critica demoras en Senado para discutir la reforma a la Salud: “es una vulgaridad total”

Congreso

El cronograma que tiene la Comisión Séptima del Senado previsto para el tercer debate de la reforma a la Salud del Gobierno ha causado una clara molestia en el ministro de Interior, Armando Benedetti, debido a que la discusión no arrancaría sino hasta finales de mayo, complicando su aprobación por tiempos.

“Hicieron cuatro mesas técnicas, la última acabaría el 20 de mayo. O sea que se empezaría a discutir el proyecto el 27 de mayo y quedarían más o menos 23 días para que se discuta en la comisión y se discuta en la plenaria. Eso es una vulgaridad total”, declaró el jefe de la cartera política.

Benedetti cuestionó que “así como un día se reunieron en una especie de asalto para hundir la reforma laboral, a esta reforma le dan el tratamiento diametralmente al revés. Extienden lo más posible las mesas técnicas para que no se debata otra vez. Miren ante lo que estamos”.

El ministro cuestionó el rol que, a su juicio, ha tenido la rama legislativa durante el Gobierno Petro: “yo estuve 20 años en el Congreso y nunca había visto un Congreso tan apagado, tan achicopalado. Levantan todos los días a las 5 o 6 de la tarde, no se debate nada, no se discute nada, no hay debate de control político. O sea, es una cosa bastante absurda lo que está pasando”.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien además ha sido un claro opositor de las reformas del Gobierno, salió en defensa de la Comisión y pidió al ministro respetar la independencia del legislativo. “La reforma está ya en la Comisión, recordemos que es la reforma a la salud 2; hay que respetar esa autonomía, ellos están escuchando, están haciendo unas mesas de trabajo, tomando un tiempo para tomar una decisión de fondo porque la Constitución y la ley dicen que los proyectos hay que debatirlos”.

Ha asegurado el parlamentario conservador que en esta célula legislativa “están debatiendo en los tiempos en que les llegó de la Cámara de Representantes, no en otro. Lo acaban de recibir. La Comisión Séptima, en uso también de su autonomía, tomará la decisión de las mayorías”.

Aunque este cronograma podria tener ajustes, lo cierto es que la reforma tiene como máximo hasta el 20 de junio para poder culminar su trámite en el Senado; es decir, superar los dos debates que le restan. Si no lo logra, la iniciativa se hundiría por tiempos.