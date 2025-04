Norte de Santander registró cero accidentalidad en Semana Santa

Cúcuta

Las autoridades viales en la región destacaron el buen comportamiento de los conductores durante la semana santa que tuvo gran movilidad en las vías nacionales y hacía algunos destinos religiosos durante esta época.

El comandante de la policía de tránsito y transporte Mayor José Daniel Ortiz dijo a Caracol Radio que “durante la semana se movieron más de ciento cincuenta mil vehículos hacía diferentes lugares que contaron con la supervisión y el acompañamiento de nuestras unidades que estuvieron atentas siempre a la orientación y seguridad vial”.

Indicó el oficial que “se presentaron cuatro accidentes que por fortuna no pasaron a mayores, no se registraron víctimas ni lesionados. Y lo más importante que podemos destacar de este flujo vehicular es que no tuvimos perdida de vidas”.

Explicó el Mayor Ortiz que en el desarrollo de las acciones de seguridad vial, control y operativas se adelantaron más de trecientos tamizajes, se realizaron comparendos por licencias de tránsito vencidas, carencia se documentos, y algunos documentos incompletos a la hora de conducir”.

Las autoridades mantuvieron controles sobre Los tramos Ocaña-Sardinata, Sardinata- Cúcuta, Los Peajes Los Acacios, Bochalema-Cúcuta, Peaje Pamplonita, sobre estos corredores se reportó normalidad en las vías del oriente del país.