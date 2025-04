Comunidades de la zona rural de Cúcuta protestaran en las próximas horas

Cúcuta

Más de tres mil habitantes de la zona rural de Cúcuta alistan una manifestación que incluirá bloqueos viales hacia la zona norte del departamento, para llamar la atención a la alcaldía municipal por los problemas sociales que tienen en ese sector.

Rodolfo Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal dijo a Caracol Radio que “esta es una situación que se presenta entre Sabaneta y Urimaco, lamentablemente nos sentimos abandonados por la administración municipal, pareciera que el alcalde se olvidó de nosotros”.

Indicó que “en estas comunidades hay necesidades a las que no se les ha dado respuesta, y por eso es el malestar. No hay vías, salud, educación, solo promesas de intervención que no se han hecho efectivas y volvemos a salir a las calles”.

Explicó que para mañana a partir de las 5 de la mañana se tiene previstas manifestaciones y bloqueos de la comunidad que desesperada no encuentra otra opción sino reclamar bajo ese mecanismo ante lo que ellos consideran, a su juicio que sus reclamaciones no han sido escuchadas y que tan poco se les ha dado respuesta.

Finalmente el líder volvió a invitar a la administración municipal a escucharlos y atender sus peticiones ante la grave problemática que estan viviendo.