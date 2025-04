¿Luis Díaz y un mensaje con sabor a despedida del Liverpool?: sentidas palabras a la hinchada

Luis Díaz volvió a jugar un gran partido para el Liverpool. Esta vez en la victoria por la mínima diferencia (0-1) ante Leicester City en la fecha 33 de la Premier League, resultado que dejó al equipo de Arne Slot a un triunfo de consagrarse campeones del campeonato local.

El colombiano fue titular y disputó casi todo al partido, pues salió sobre el 90+4 para darle paso a Curtis Jones. La labor del colombiano la destacaron en aplicaciones como Sofascore con una puntuación de 7.8, siendo de los mejores de la cancha gracias a su generación de juego, oportunidades creadas y entrega dentro del campo.

¿Mensaje de despedida de Luis Díaz?

En al menos dos oportunidades durante el partido, en el King Power Stadium, la afición que viajó a este escenario le cantó a Luis Díaz su popular canción, partiendo de alguna buena acción de juego que tuvo: “Es Luis Díaz, viene de Barrancas y juega para Liverpool”.

Una vez concluido el partido, el guajiro tuvo un diálogo con TNT Sports México. El corresponsal le preguntó por esos cánticos de la hinchada, a lo que respondió dejando un mensaje en incógnito que se podría tomar como una despedida, pues mucho se ha especulado con que podría salir del club.

¿Qué le falta al Liverpool para ser campeón de Premier League tras victoria ante Leicester?

“Es un orgullo ver que la afición del Liverpool te cante de esa manera, te apoyen de esa manera. Es lo que siempre he trabajado y lo que quiero para mi carrera, que siempre me recuerden con mi juego, dejar huellas en Liverpool. Seguiremos trabajando de esta manera para que se sientan confortable y así sigan cantando y alentando al equipo que es lo más importante. Se me vienen demasiados recuerdos de chico. Lo soñaba: ganar un título con Liverpool y más la Premier, muy feliz y muy contentos", dijo al respecto.

Por su parte, se refirió a lo cerca que está de conseguir un título tan prestigioso para la carrera de un futbolista como lo es la Premier League: “Muy feliz, muy contento, agradecido con Dios porque me tiene hoy en día acá, pelando por el título de Premier que tanto lo hemos soñado. En lo personal era algo que siempre quise, que está cerca de conseguirse y yo sé que se nos van a dar las cosas. Ahora tratar de descansar, disfrutar el momento para conseguirlo en el próximo”, agregó.

Virgil van Dijk renovó con Liverpool y tendrá un sueldo millonario: amplia diferencia con Luis Díaz

Finalmente, se refirió a Trent Alexander-Arnold, héroe de la tarde para Liverpool al marcar el gol del triunfo y de quien se dice, se irá al Real Madrid para la próxima temporada. “Como compañero, es un chico tranquilo. Está siempre a disposición de nosotros cuando se necesita, se trabaja de muy buena manera, tiene una calidad increíble, no todos la tienen. Muchos le envidian esa pegada, parece más un 10 que un lateral. Muy contento de compartir con estos grandes jugadores. Lo veía en la televisión y que hoy estoy con él compartiendo y con estos jugadores de esta plantilla, me llena de mucho orgullo”.

Si bien Lucho tiene contrato hasta 2027, su futuro en el club está en duda. Se ha especulado, con versiones de prensa, que desde el fútbol árabe quieren contratar al jugador de la Selección Colombia, así como no se descarta una renovación de vínculo con el Liverpool.