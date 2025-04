Nacional podría quedarse con el delantero de Selección Colombia que busca Watford: esto se sabe

Atlético Nacional podría recibir una gran noticia de cara al futuro. Mientras adelanta la temporada siendo líder de la Liga 2025-I y luchando por clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, una de las grandes joyas del fútbol colombiano manifestó su deseo de vestirse de verde.

De la Selección Colombia a Nacional

Santiago Londoño, la gran figura de la Selección Colombia Sub-17 y segundo máximo goleador del reciente Campeonato Sudamericano de la categoría, habló en El VBAR Caracol sobre su presente en Envigado y lo que espera de cara al futuro.

“A mis 8 años, desde Envigado me ven jugando un partido y me llaman para probarme, entonces desde 2016 estoy acá... Al momento del debut sentí nervios y ansiedad. Sin embargo, el profe Orozco también sabe trabajarnos de gran manera la parte mental y cómo debemos sentirnos. Él nos da mucha confianza a la hora de jugar y eso ayuda", sentenció el joven delantero.

Tras esto, Londoño, de tan solo 17 años, reveló que es hincha del cuadro naranja y del Real Madrid, aunque manifestó su deseo de jugar para Nacional: “Desde muy chiquito he sido muy hincha del Real Madrid y a nivel nacional de Envigado, que es el equipo que me abrió las puertas, me dio la oportunidad y desde muy joven he estado ahí. Claro que sí me gustaría jugar en Atlético Nacional“.

¿Futuro en el Watford?

A la espera de lo que pueda pasar en su futuro deportivo, luego de su brillante participación en el Sudamericano Sub-17, medios internacionales apuntan al interés del Watford por hacerse con los servicios de Santiago Londoño.

Situación que podría darse, teniendo en cuenta que se trata de un club que constantemente recluta jóvenes talentos del país, así como ocurrió en su momento con Jorge Cabezas Hurtado, que a día de hoy es propiedad del equipo, Yaser Asprilla, Luis Javier Suárez, Jorge Segura, el Cucho Hernández y Jaime Alvarado.

Si bien no hay una oferta concreta por el jugador, sí ha sido monitoreado desde el año pasado. En caso de que haya una vinculación oficial, la normativa de la FA impide que un extranjero sume minutos de juego hasta que cumpla los 18 años, es decir en febrero del 2026. Es por esto que tendría que salir cedido (así como pasó en su momento con el Cucho Hernández) y su deseo de llegar al verde podría tener peso, ¿se dará?