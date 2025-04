“Es un fracaso para la Paz Total”: Sectores políticos tras suspensión del cese al fuego con el EMBF

(Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Sebastian Barros

Colombia

Sectores políticos reaccionaron ante la suspensión del cese al fuego con las disidencias al mando de alias ‘Calarcá‘. Mientras desde la oposición indican que esta fue una decisión tardía, desde el Pacto Histórico, aseguran que se sigue debilitando la Paz Total.

#ATENCIÓN @CaracolRadio conoció que no se prorrogará el cese al fuego con los bloques y frentes que lidera alias ‘Calarcá’ en medio del proceso de paz. Después de una evaluación, las partes fueron informadas de la decisión del presidente @petrogustavo a través de la… pic.twitter.com/GFHs4nLGIv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 17, 2025

De hecho, el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, calificó esta decisión como una noticia lamentable y mencionan que cada vez se aleja más la posibilidad de alcanzar la paz en el país.

“Cada vez que se suspende un diálogo, cada vez que se suspende un cese al fuego, se va apagando la chispa y la esperanza del sueño de los colombianos de la paz. Invito a los grupos armados a que tengan acciones concretas para la paz, los colombianos queremos ver voluntad de paz, no más bombas, no más asonadas, no más ataques contra la población civil”.

El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, advirtió de tres consecuencias inmediatas. La primera el fracaso de la paz total, la segunda la insostenibilidad de un nuevo cese al fuego y la tercera, el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país.

“El fracaso de lo que fue la paz total de aquel sueño que era negociar. No va a haber negociación con el ELN, no hay conversaciones con Iván Mordisco, lo del Clan del Golfo no avanza, y ahora de lo más cercano era lo de Calarcá y se termina por reventar este proceso de paz. Aunque formalmente puede seguir la mesa, no habrá cese al fuego y va a ser muy difícil que se logre una negociación”.

Por su parte, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio Cesar Triana, mencionó que ya se había advertido que lo que se lograría con el cese al fuego con este grupo armado, era fortalecer tanto su número de hombres como los territorios que han ocupado.

“Yo creo que el gobierno tardó mucho en la decisión y yo creo que lo que debe el gobierno ahora es concentrar todos sus esfuerzos en recuperar los territorios que han ido perdiendo y que hoy están por cuenta de las disidencias de las FARC”.

De igual modo, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, señaló que los ceses bilaterales al fuego han sido una mala estrategia por parte del gobierno de Gustavo Petro.

“Los ceses bilaterales al fuego han sido una pésima estrategia del gobierno de Gustavo Petro. Llama la atención en este caso la suspensión del cese con alias Calarcá, porque pareciera que el gobierno viene dando una serie de señales contra la FARC y el Clan del Golfo, mientras poco o nada hace contra el ELN”.

El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, se sumó a las críticas y cuestionó que el gobierno le haya permitido a este grupo armado tomar ventajas estratégicas y así mismo, hacer más compleja la situación de orden público en el país.