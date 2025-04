¡Decepcionante! Real Cartagena perdió ante Patriotas en su regreso al estadio Jaime Morón

Cartagena

El regreso de Real Cartagena al estadio Jaime Morón después de 40 días fue decepcionante. En un segundo tiempo para el olvido, el cuadro auriverde cayó 3-1 ante Patriotas de Tunja que ahora es el nuevo líder del Torneo Betplay.

El equipo heroico empezó ganando gracias a un gol de Miguel Murillo al minuto 19. El delantero definió con pierna izquierda de primera intención luego de recibir un gran pase de Fredy Montero. ‘El Ángel del Gol’ consiguió su tercera anotación en tan solo dos juegos, pero cuatro minutos después se vio obligado a salir del compromiso por una molestia muscular.

Patriotas adelantó sus líneas en búsqueda del empate con algunas llegas de peligro. La primera mitad terminó con una aparente tranquilidad para Real Cartagena en el marcador.

En el segundo tiempo, se vio una cara totalmente distinta en el equipo auriverde. El técnico uruguayo Sebastián Viera decidió hacer un cambio inexplicable al ingresar a Arley Rodríguez, quien no ha tenido buenas actuaciones, por Wilfrido de la Rosa.

Patriotas de Tunja remontó el partido en tres minutos. Al 52, Deivi Barrios anotó en propia puerta para el 1-1 y, al 55, Frey Figueroa aprovechó una mala salida de Rodríguez y sacó un remate de media distancia que se coló en el ángulo del palo derecho de Aldo Montes para el 1-2.

El cartagenero Álvaro Meléndez, fue el encargado de sentenciar el 3-1 al superar en el área a su marcador. Patriotas terminó con 10 hombres tras la expulsión de su arquero Alejandro Amaya por doble tarjeta amarilla, sin embargo, Real Cartagena no pudo aprovechar esa ventaja numérica.

Durante la rueda de prensa, el técnico Sebastián Viera admitió su culpa en la derrota y también hizo referencia a situaciones internas que estarían afectando a los jugadores. “Si hay un culpable soy yo, no me voy a atornillar en un cargo. A mí me preocupan otras cosas, no tanto lo que pase dentro de la cancha”, expresó.

Con esta derrota, los auriverdes continúan en la séptima posición con 17 puntos, mientras que los boyacenses son los nuevos líderes del Torneo Betplay con 26 unidades. En la próxima fecha, Real Cartagena se enfrentará a Jaguares de Córdoba este domingo 20 de abril a las 6 de la tarde en el estadio Jaime Morón.