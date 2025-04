Miércoles Santo 2025 HOY: le contamos lo que sucedió este día y lo que se predica en la misa

De acuerdo con la iglesia, este Miércoles Santo termina la primera parte de la Semana Santa, puesto que después de este cuarto día, se da inicio al Triduo Pascual, el cual es considerado como el centro de todas las celebraciones litúrgicas en lo que queda del año.

Este miércoles 16 de abril, es recordado como el día más oscuro en la vida de Judas “El Iscariote”, considerado como el traidor de los doce apóstoles que acompañaron a Jesús. Según la historia de la Biblia, fue en este día en el que Judas se reunió con el tribunal religioso judío y entregó a Jesús por 30 monedas.

El Miércoles Santo es considerad como el primer día de luto en la religión católica, puesto que es cuando empieza el plan para matar a Jesucristo.

Lectura del día para la Santa Misa HOY

De acuerdo con la página web de Vatican News, la lectura del día de la misa de hoy, será basada en Isaίas 50, 4-9, en donde se cuenta lo siguiente:

“En aquel entonces, dijo Isaías:”El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento”.

”El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás”.

“Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos”.

“Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia, ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda, ¿quién se atreverá a condenarme?’’.

Lectura del Evangelio de la misa de este Miércoles Santo

Para este Miércoles Santo, corresponde la lectura del evangelio según Mateo (26, 14-25). De acuerdo con lo que dicen las sagradas escrituras, se refiere a este relato:

“En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: “¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?” Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo”.

“El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?” Él respondió: “Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: ‘El Maestro dice: Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa’ “. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua”.

“Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce, y mientras cenaban, les dijo: “Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme”. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: “¿Acaso soy yo, Señor?” Él respondió: “El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del hombre va a morir, como está escrito de él; pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre va a ser entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido”. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: “¿Acaso soy yo, Maestro?” Jesús le respondió: “Tú lo has dicho”.

