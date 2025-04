Asesinan a líder de jóvenes de paz, ofrecen $100 millones de recompensa por cada uno de los responsa

Hasta 100 millones de pesos por cada uno de los dos sicarios que participaron en el asesinato de Osnáider Manuel Chamorro Rodríguez, conocido como el “chacha”, líder visible del programa Jóvenes de Paz de la Alcaldía de Sincelejo, ofreció el alcalde de la capital de Sucre, Yahir Acuña Cardales.

A pocos minutos de haberse presentado el asesinato, el mandatario lamentó lo ocurrido, pues se trataba de un joven de 21 años que estaba resocializándose.

De paso, justo cuando anunció el pago de la recompensa a quien suministre información que permita dar con los responsables de este hecho, aseguró que las autoridades van por los sicarios.

“El hecho de que Sincelejo sea la ciudad más segura de Colombia, no significa que no pasen cosas. Significa que es el lugar donde menos cosas pasan, y cuando pasan, más rápido se esclarecen. Y este caso, al igual que los otros, lo vamos a esclarecer. Esas personas que participaron esa afectación a la vida, los vamos a judicializar. El mensaje es claro, no será de tolerancia con ningún acto criminal”, sentenció el alcalde.

Esta millonaria recompensa marca un precedente en la capital sucreña, toda vez que nunca se había ofrecido una cantidad tan alta en el marco de un homicidio, lo que podría indicar la importancia del “chacha” entre los jóvenes de Paz, un programa bandera del alcalde Yahir Acuña, del que hacen parte más de 1.500 muchachos en condición de vulnerabilidad.