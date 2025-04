Prince Royce le rinde tributo a los Bee Gees a ritmo de Bachata

El nuevo sencillo del ídolo global de la bachata, Prince Royce, titulado “How Deep Is Your Love”. aqui Royce le da nueva vida al icónico tema de los Bee Gees, fusionándolo con arreglos modernos, ritmos de bachata y un toque de Spanglish, ofreciendo una fusión atemporal del pasado y el presente en un estilo que recuerda a su éxito debut “Stand By Me”, que conquistó al público hace 15 años.

“Siempre me han encantado los clásicos — esas canciones que nunca pasan de moda y que evocan recuerdos poderosos. Mi mamá me cuenta que escuchaba ‘How Deep Is Your Love’ en una fábrica en la que trabajaba y fue así que se enamoró de estas canciones. Espero con mi música poder brindarle este éxito eterno, reimaginado a través de mi estilo y mis raíces, a nuevas generaciones,” expresó Royce

Como indicio de lo que estaba por venir, durante la reciente transmisión de Premio Lo Nuestro 2025, Royce deleitó al público con un popurrí de 3 canciones “My Girl”; este nuevo sencillo “How Deep Is Your Love”; y “Dancing in the Moonlight”, sus versiones en bachata de temas originalmente interpretados por The Temptations, Bee Gees y King Harvest.

Prince Royce es un destacado cantante y compositor de bachata que ha logrado un éxito impresionante en los últimos 15 años. Con 22 canciones que han alcanzado el número 1 en la radio, ha ganado 25 Premios Billboard de la Música Latina, 21 Premio Lo Nuestro, 21 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y ha sido nominado 15 veces al Latin GRAMMY. Su influencia en la música latina es indiscutible.

Royce tiene una base de fans enorme, con más de 80 millones de seguidores en redes sociales. Ha vendido más de 10 millones de álbumes a nivel mundial y su música ha sido reproducida más de 14.000 millones de veces en plataformas de streaming. Ha llenado algunos de los recintos más prestigiosos de América Latina y Estados Unidos. En febrero de 2019, hizo historia al ser el primer y único artista de música tropical en presentarse en el Rodeo de Houston en el NRG Stadium, donde reunió a más de 55 mil fans.

A lo largo de su carrera, Prince Royce ha colaborado con numerosos artistas de renombre, incluyendo Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko y Maluma. Estas colaboraciones han ampliado su alcance y han contribuido a su éxito global.

El 9 de agosto de 2018, la ciudad de Nueva York proclamó el Día de Prince Royce en honor a sus contribuciones a la sociedad y su influencia positiva en la juventud. Además, en 2017, fue incluido en el Bronx Hall of Fame y se nombró una calle en su honor, convirtiéndose en la figura pública más joven en recibir este reconocimiento.

Según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard, Royce fue el segundo artista latino más exitoso de la década 2010-2020. Su álbum “Soy El Mismo” (2013) fue incluido entre los 50 Mejores Álbumes Latinos de la Década. Su álbum debut homónimo ocupa el puesto número 4 en el listado Top Latin Albums of the Decade (2010s), y tres de sus canciones están en el conteo Hot Latin Songs of the Decade: “Darte Un Beso”, “Corazón Sin Cara” y “El Verdadero Amor Perdona”, esta última junto al grupo mexicano Maná.

Prince Royce estableció un récord con 29 semanas en el número 1 en el Billboard Tropical Airplay chart con su éxito “Carita De Inocente”, logro que le valió un Guinness World Record oficial. Ha ocupado la posición número 1 en el listado de fin de año de Billboard, Tropical Airplay Artists, por dos años consecutivos, en 2020 y 2021. Además, “Carita de Inocente” fue la canción tropical número 1 del 2020 según el listado Tropical Airplay Songs de Billboard.

El álbum debut homónimo de Royce ha alcanzado la certificación 10X Diamante y el artista tiene siete éxitos certificados Diamante por la RIAA: “Corazón Sin Cara” (26x Diamante), “Darte Un Beso” (21x Diamante), “Sensualidad” (19x Diamante), “Deja Vu” (15x Diamante), “El Clavo” (12x Diamante), “Bubalú” (11x Diamante) y “El Amor Que Perdimos” (10x Diamante).

Prince Royce continúa siendo una figura influyente en la música latina, con una carrera llena de logros y reconocimientos.