Tres jóvenes del programa de Becas Somos Baruleros se graduaron en Cartagena

Luego de tres años de luchas, dificultades, lágrimas, pero sobre todo de risas, alegrías y momentos felices, tres jóvenes del programa de Becas Somos Baruleros, hoy pueden decir: “lo logramos”.

Todo en el marco de su graduación como tecnólogas de sus diferentes carreras, gracias al apoyo de la Asociación Somos Barú en la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.

Lindi Naomi Pacheco, Cianit Zúñiga y Luz Dary Gómez, son las tres jóvenes que decidieron no ser parte de la estadística que arrojó el Censo Barú 2023, en la que dice que, 2800 personas mayores de 15 años no han podido estudiar, sino que fueron más allá, y soñaron con alcanzar una carrera profesional.

“En un principio pensé que no era posible asumir tantas responsabilidades y a ser más disciplinada, pero hoy me siento muy agradecida con la Asociación y con todas esas personas que le aportaron a ella”, expresó Cianit Zúñiga, graduada en Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional.

Zúñiga también dijo que, con este nuevo logro adquirido su vida está en un punto de felicidad y satisfacción, puesto que en otro momento solo lo soñaba, y hoy es una realidad palpable, todo, gracias al esfuerzo y la dedicación que les imprimió a sus jornadas como estudiante.

Durante los tres años en los que Cianit, Lindi y Luz Dary estudiaron, también lograron impactar la vida de otros jóvenes que, como ellas, hacen parte actualmente del programa de Becas Somos Baruleros, y que, ven en ellas, un modelo a seguir para lograr sus metas, objetivos y sueños.

“No es fácil avanzar, aunque creamos que no podemos con más, o cuando vemos que el camino día a día se vuelve más difícil, pero los entiendo, y también creo en las habilidades y capacidades de cada uno de ustedes. Disfruten de los procesos, porque estos los ayudarán a crecer y fortalecer como personas”, aconsejó Cianit a los jóvenes baruleros.

Luz Dary Gómez, quien se graduó como tecnóloga en Producción Industrial, mencionó muy emocionada que, el logro obtenido es producto de muchas luchas y superación de o debstáculos durante estos años de estudios. “Si nos vamos atrás, cuando empecé, yo lo veía muy lejos y me preguntaba si iba o no a alcanzarlo, porque hubo muchas dificultades; pero gracias a Dios que contaba con el apoyo de mi mamá y mi pareja, quienes siempre me alentaron a seguir”, dijo.

Cabe resaltar que estas tres jóvenes hacen parte de la primera promoción del programa de Becas Somos Baruleros, y que, actualmente beneficia a 15 jóvenes que, en su momento, veían imposible alcanzar un estudio superior, tal como lo hacen hoy

De tecnóloga a profesional

Por su parte, Lindi Naomi quien se graduó de Tecnología en Gestión Logística y Portuaria, no se conformó con eso, sino que decidió seguir estudiando la carrera profesional de Negocios Internacionales a través del Programa de Becas Somos Baruleros. Las clases las recibe en el horario nocturno en la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, lo que le permite trabajar durante la mañana.

Lindi obtuvo este privilegio, gracias al excelente promedio académico durante sus estudios, por lo que aprovechó la gran oportunidad que la Asociación Somos Barú le ofreció.

Becas Somos Baruleros

El programa de Becas Somos Baruleros es un proyecto que busca brindarle a los jóvenes baruleros las oportunidades y las herramientas necesarias para alcanzar el sueño de obtener un título profesional, a través de la Asociación Somos Barú en acompañamiento con la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.

El beneficio de la beca cubre el 100 % de la matrícula durante todo su proceso de aprendizaje, además de darle un acompañamiento psicosocial tanto a los becarios como a sus padres, para que estos jóvenes puedan permanecer hasta el final de sus carreras, y reducir la deserción.

También se les proporciona el transporte diario para que puedan ir a clases desde Barú hasta Cartagena, garantizando, además, su retorno al corregimiento.

De esta manera, buscamos que estos jóvenes se conviertan en referentes para los demás baruleros que quieran superarse.