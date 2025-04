Juicio a Uribe: Exparamilitar alias Diana niega que Autodefensas apoyaran elección del expresidente

Este jueves 10 de abril, Eurídice Cortés Velasco, conocida con el alias Diana testificó en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por presunta manipulación de testigos.

Alias Diana habló sobre sus funciones en el ‘Bloque Cacique Pipintá’ y su formación con jefes paramilitares. Relató haber fungido como informante de la Policía y el Ejército entre 1998 y 2000.

Cuando fue interrogada sobre el expresidente Uribe, declaró que alias ‘Alberto’, como es conocido el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, decía que era el referente político del Bloque Metro, pero ella niega haber recibido órdenes de obligar a votar por él: “Eso no es así, ‘Alberto’ no estuvo en ese curso de comandantes que fue antes de las elecciones del presidente Uribe para que diga eso. Que a nosotros nos dieron la orden de que teníamos que obligar a la gente a votar por Uribe, eso no es cierto. A nosotros nunca se nos dijo: van a coger a la gente con una pistola y la van a llevar a votar”.

También relató que conoció a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar a inicios de 2018 en Manizales, quienes le dijeron que estaban interesados en información que ayudara a Uribe.

Alias Diana afirmó: “Ellos se presentan y me dicen que son del caso del doctor Uribe, y que están interesados en alguna información que pudiera ayudar al doctor Uribe. Lo que sé es que ‘Alberto’ no fue fundador del ‘Bloque Metro’, que era el encargado del cartel de la gasolina y que está hablando de cosas que no son ciertas”.

En esa reunión también se mencionó al senador Iván Cepeda: "Me preguntan si yo alguna vez me he reunido con el senador Cepeda, en lo absoluto, nunca me he reunido con él”. Sin embargo, relató: “sí conozco otras personas que han estado detenidas en Itagüí, donde supuestamente se hicieron muchas reuniones con el senador Cepeda”.