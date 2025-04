Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Capricornio y Acuario, tendrán una gran abundancia económica

Hoy es la fecha 10, y contiene el número perfecto. Los nacidos en esta fecha les gusta destacarse y ser los primeros en todo. Odian los errores, a veces son muy duros consigo mismo y no se los perdonan fácilmente. Sin embargo, este deseo de ser el primero, les da las características de la conciencia y la disciplina, muy útiles al momento de ejecutar una tarea.

La luna del día de hoy, les ayudará a activar su energía. Por otro lado, el movimiento planetario de Saturno y Mercurio le abrirá nuevas posibilidades y estabilizará su vida. Para activar este poder, el profesor le recomienda encender una vela blanca y pedir por claridad y luz para este nuevo año.

Santo del día: San Macario de Antioquía

San Macario de Antioquía Color del día: Negro

Negro Número del día: 2098

2098 Recomendación del día: Encender una vela blanca para pedir iluminación y guía

Encender una vela blanca para pedir iluminación y guía Frase de reflexión: “En este día se ilumina mi camino para recorrerlo con alegría”

Horóscopo de HOY:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Muy buenas noticias económicas, el universo le enviará mucho dinero. Además, si tiene negocios, puede llegar a firmar contratos de cifras millonarias. Sin embargo, en su vida el amor no está del todo bien, usted ha pasado por desamores y traiciones, pero no olvide que las cicatrices sanan y hay que aprender a seguir adelante. No se estaque en el pasado.

Número de la suerte: 0128

Leo / Del 23 de julio 07 al 22 de agosto

La carta de Triunfo y Seguridad está con usted. Es importante que confíe y crea en usted, no olvide que hay una gran diferencia entre lo que quiere y lo que cree. Si supera esta barrera, todas sus metas se van a lograr.

En la parte laboral y económica llega una firma de varios documentos, algunos de ellos serán trascendentales para su futuro. Pida sabiduría a Dios para tomar estas decisiones.

Número de la suerte: 8044

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

¡No se detenga! Debe seguir a delante con sus proyectos, no importa lo que le digan o los obstáculos que se atraviesen en su camino. Llegarán personas maravillosas y capacitadas para ayudarlos, déjelos actuar, ellos le traerán muchas bendiciones.

Si ha tenido la intención de independizarse, este es el momento ideal, está bendecido y cubierto por el manto de Dios. Usted tiene un nivel muy alto de fe y energía, repita dos los días: “yo soy, yo puedo y lo voy a lograr”, así, va a potenciar su alcance de prosperidad

Número de la suerte: 2559

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Su prosperidad económica se está empezando a mover, pero será a través de una negocio de inversión. No guarde el dinero, muévalo, así atraerá más riquezas a su capital.

Si estaba en busca de tener un trabajo nuevo, prepárese, el momento ha llegado. Pronto se le presentará una oferta aboral muy buena, no la puede rechazar.

En cuanto a la salud, cuídese mucho el corazón y la circulación, mucho ojo con tener la tención alta. Hágase un examen y prevenga tragedias del futuro.

Número de la suerte: 1578

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una firma de papeles muy importantes se presentará ante usted. Firme con seguridad, que Dios lo protege en sus decisiones. No olvide que este ha sido un mes difícil para usted, pero ya casi va a triunfar y a volver realidad lo que tiene en su mente. Está muy cerca, no desfallezca.

Número de la suerte: 1460

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Lluvia de bendiciones: Reconocimiento en su trabajo, prosperidad en su negocio e inteligencia en su estudio. Todo se le dará con éxito y facilidad este mes. Quienes tenían pensado hacer un negocio con la finca raíz, lo van a hacer. Además, muchos viajes llegan para usted, le permitirán visitar y conocer muchos lugares y con ellos sus respectivas oportunidades.

Número de la suerte: 7770

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Sea resiliente, pues va a recibir noticias malas. Recuerde que no todo en la vida puede ser bello, si no, perdería su sentido. A veces, el mal nos enseña a apreciar los buenos momentos. Su forma de enfrentar esta noticia será creativa, así que tome fuerzas y siga.

Número de la suerte: 8850

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Alégrese, tendrá buenos momentos de felicidad con su familia. Celebrarán un triunfo o éxito a nivel laboral, usted más que nadie se lo merece, abrácelo y agradezca al Cielo. No desaproveche esta época de abundancia, para empezar una carrera, especialización o curso nuevo, pues sin importar cuál decida, tendrá un gran avance y aprendizaje en cualquiera de ellos.

Número de la suerte: 0836

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

Llegó el momento de recoger sus ganancias y sus tesoros. Eso que tanto anhelo y lucho, finalmente da frutos; tanto en el amor, el dinero y la salud. Incluso, no es descabellado que este mes reciba un vehículo nuevo.

La carta del Mundo está a su favor, esto quiere decir que se le van a dar oportunidades para hacer algo muy grande en la vida. No desaproveche esta oportunidad, puede cambiar su vida de manera radical y beneficiosa

Número de la suerte:5960

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Siga trabajando en todas esas cosas que pidió, no piense en abandonarlas ahora que por fin llegaron a su vida. Puede que su actitud de pereza y renuncia se deba a los cambios lunares del momento, su signo es muy sensible a ellos. Por eso, tome fuerzas y cuando sienta decaer, repita: “Dios proveerá”

Número de la suerte: 7429

Escorpio / Del 23 de octubre al 21 de noviembre.

Llegan a su vida tres grandes aliados: La fuerza; para superar los obstáculos, el poder; para alcanzar las cosas, y la energía; para cumplir todos sus sueños. Usted ya está cosechando sus recompensas, no olvide que todos los días se siembra y se recoge.

Consejo del profesor: Repetir: Una Estrella de Suerte brilla sobre mí“.

Número de la suerte: 4450

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Siga adelante con sus proyectos, su creatividad le permite solucionar cualquier obstáculo que se le pueda presentar. Puede que sea pertinente visitar a un enfermo, contágielo de su buena energía y alivie un poco ese dolor. El Cielo se lo recompensará.

Número de la suerte: 5986