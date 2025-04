¿Aspersión aérea con glifosato para cultivos de coca?: Esto responden sectores políticos

Colombia

Sectores políticos se pronunciaron sobre el debate acerca de si debe volver o no la fumigación con glifosato. Mientras desde el Pacto Histórico insisten en la sustitución de cultivos, desde la oposición respaldan su uso para erradicar los cultivos de coca.

El representante del Centro Democrático, Juan Espinal, aseguró que Colombia está en riesgo de llegar a una desertificación y aseguró que es necesario volver a la aspersión aérea con glifosato.

“La situación, el panorama no es fácil, Colombia está nadando en coca, qué bueno que se abra el debate y qué bueno también que obviamente expertos lleguen al Congreso de la República ante el gobierno y ante las altas cortes de la necesidad que tenemos de volver a la expulsión aérea con glifosato para frenar el crecimiento y disminuir los niveles de cultivos de coca que desafortunadamente Colombia está nadando en esta mata que mata”.

Así mismo, el representante del Partido Conservador, Luis Miguel Lopez, indicó que aunque considera que la aspersión con glifosato es la manera más eficiente de erradicar los cultivos de coca en el país, esta debe implementarse bajo programas de control y monitoreo.

“La herramienta sí es efectiva, no podemos renunciar a ella mientras el narcotráfico siga siendo el principal enemigo de los colombianos. Eso sí, no se trata de fumigar por fumigar, nuestro compromiso es con el bienestar del campesino, hay estudios que concluyeron que en las condiciones del programa no hubo efectos adversos significativos en la salud, pero debe haber un monitoreo, control y presencia integral del Estado”.

Aún así, desde la Alianza Verde, el representante Cristian Avendaño, calificó esta propuesta como una opción inviable e insistió en que estudios han evidenciado que el glifosato implica posibles riesgos biológicos.

“Yo creo que es un experimento que ya hicimos en Colombia y que en este momento de coyuntura política y de coyuntura de gobernanza territorial, de gobernanza ilegal de parte de los grupos armados al margen de la ley en el territorio, es absolutamente inviable. No es solamente analizar si glifosato sí o glifosato no, porque la tasa de resiembra va a seguir creciendo mientras no se recupere gobernanza en el territorio, y eso es lo que no tiene la fuerza pública”.

Y del mismo modo, el representante del Pacto Histórico, Heráclito Landinez, aseguró que lo que se debe hacer es acelerar los programas de sustitución de cultivos.

“Lo más importante es hacer la erradicación manual de los cultivos de hoja de coca y acelerar al mismo tiempo los programas de sustitución de estos cultivos por algunos que generen riqueza en la legalidad, riqueza con cultivos, producción lícita. Esta es la verdadera erradicación y el programa contra el narcotráfico y contra la producción de hoja de coca”.

Sumado a esto, algunos congresistas cuestionaron las contradicciones entre el ministro de defensa y el presidente Gustavo Petro, indicaron que el jefe de la cartera de defensa podría durar poco en su cargo.