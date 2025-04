¿Tráfico de órganos y una banda que “chantajea al Gobierno”?, esto dicen los familiares de Coatti

Santa Marta

Conforme al paso de los días y las horas se conocen más detalles del crimen del científico italiano, Alessandro Coatti, quien fue desmembrado en Santa Marta en extrañas circunstancias que son investigadas tanto por los estamentos judiciales de Colombia y ahora de Roma. Pese a que en la capital del Magdalena todavía no se habla de una hipótesis inicial, sus familiares sí manejan sus propias conjeturas.

En diálogo con el medio italiano La Stampa, el tío de la víctima, Giovanny Coatti, afirmó que por la manera en que fue asesinado se podría hablar de un presunto tráfico de órganos, una premisa que aún no tiene la validez de la Policía Nacional o por lo menos no ha sido socializada a la opinión pública.

Ante la pregunta hecha al familiar sobre si tenía alguna idea de lo que pudo haber pasado, esto respondió al medio de comunicación. “Honestamente, estamos desconcertados, lo que pasó es surrealista. Alessandro no tenía enemigos, era una persona tranquila. La hipótesis de robo no nos convence, no era una persona que ostentaba bienes de valor. Era un ‘adelante’, giraba poco dinero en efectivo en el bolsillo, no mostraba relojes u otros objetos preciosos”, recalcó.

¿TRÁFICO DE ÓRGANOS Y BANDA QUE CHANTAJEA AL GOBIERNO?

Giovanny Coatti, en el diálogo, refirió que en su núcleo existía un pensamiento más “oscuro” que les “atormenta” y al interrogante de cuál era ese pensar, dijo lo siguiente:

“El tráfico de órganos. Por cómo se encontró el cuerpo (...) hecho pedazos, sin el torso. Es algo horrible incluso decirlo, pero en estos momentos no se puede descartar nada”, expresó Giovanny Coatti.

Indicó, además, en otro espacio informativo, que fue asesinado por “una banda que chantajea al Gobierno colombiano” y que como familia creen que “estaba en el lugar equivocado”.

Si bien estas personas, en medio de su desespero por saber la verdad aluden sus versiones, las autoridades en Santa Marta solo confirman el avance de la investigación y la recompensa de hasta $50 millones de pesos para quien brinde información que permita esclarecer el crimen.