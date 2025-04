Masters de Augusta, de lo mítico a los datos: por César Augusto Londoño

Augusta es un torneo especial, se podría considerar el mejor, porque se juega siempre en el mismo campo; es el que quieren ganar todos, congrega la mayor atención golfística y la más elevada audiencia televisiva. El campo es mítico y cualquier cambio involucra los comentarios del público. En septiembre de 2024 el huracán Helene causó algunos daños y derribó unos árboles, pero el escenario está espectacular para esta edición del torneo de golf más importante del mundo.

El torneo siempre se juega en el Augusta National, un club exclusivo ubicado en Georgia, que fue fundado por el golfista Bobby Jones y diseñado por Alister Mackenzie en una antigua plantación de índigo que abrió sus puertas en enero de 1933. Para muchos es un campo perfecto, rigurosamente trabajado y decorado con azaleas que florecen en primavera y adornan Amen Corner, la esquina de la llegada del hoyo 11, el hoyo 12 y la salida del 13, considerada la más bella del planeta.

El campo casi lo es todo por su belleza y dificultad, donde hay golfistas con estilos que se adaptan mejor; con ‘greens’ que ofrecen una resistencia especial por su rapidez.

Este año el torneo repartirá la cifra récord de 20 millones de dólares en premios. En 2024, el campeón Scottie Scheffler ganó 3.6 millones y el subcampeón, Ludvig Aberg, 2.1 millones.

Las entradas se agotan con varios años de anticipación. Hoy se puede aplicar para conseguir las del torneo de 2028. Augusta cuenta con dos pequeños aeropuertos que recibirán 1.800 aviones privados durante el Masters.

Serán 96 jugadores clasificados con un estricto y tradicional sistema, incluyendo a todos los ganadores anteriores que lo puedan hacer.

Estos son los últimos campeones, que cuentan además con favoritismo: Scottie Scheffler, Jon Rahm, Hideki Matsuyama y Dustin Johnson; siendo Tiger Woods el gran ausente por una reciente operación de tendón de Aquiles.

Los colombianos que han jugado el torneo son Miguel J. Sala, Camilo Villegas, Juan Sebastian Muñoz y este año debutará Nicolas Echavarría como ganador de torneo de PGA Tour el último año. El antioqueño atraviesa un gran momento.

Los más ganadores han sido: Jack Nicklaus con seis títulos, Tiger Woods con cinco, Arnold Palmer con cuatro; y Jimmy Daamaert, Sam Snead, Gary Player, Nick Faldo y Phil Mickelson con tres cada uno.

Por Sudamérica lo ganó únicamente el argentino Ángel Cabrera en 2009, quien este año regresa a la competencia tras permanecer en la cárcel 32 meses por violencia de género.

Otro argentino, Roberto de Vicenzo, en 1968 ocupó un triste segundo puesto después de una incorrección en su tarjeta mal anotada, cuyo resultado real le daba la posibilidad de disputar el playoff, aunque la firma del registro erróneo le condenaría a un cruel subcampeonato.

Una de las novedades de este año será la emisión de «Mornings at the Masters», un programa presentado por Hally Leadbetter y Roger Steele y coproducido por CBS Sports y el Masters. Este programa social diario estará disponible en vivo del miércoles 9 al domingo 13 de abril de 9:00 a 9:45 AM ET a través del canal de YouTube del Masters y se centrará en los elementos de estilo de vida y culturales del torneo.

Además de la experiencia de visualización en vivo, que es fabulosa, las plataformas digitales del Masters han ampliado la función «Track» para incluir el campo de prácticas. Así, como gran novedad este año, a partir del lunes 7 de abril los usuarios tienen acceso a datos en vivo y grabados de cada tiro individual de cada jugador durante sus sesiones en el campo de prácticas a lo largo del Masters 2025. Los detalles incluirán distancia total, distancia de vuelo, velocidad, tiempo de suspensión, altura, curva y viento.

Estar en el Master de Augusta es una experiencia alucinante para los amantes del golf y hablar de favoritismo es una aventura. Los más grandes han tenido dificultades para ganarlo y se han llevado sorpresas bien distantes del gran nivel con el que pueden llegar, varias leyendas se han privado de ponerse la chaqueta verde, como Bobby Jones, Brooks Koepka, David Duval, Davis Love III, Ernie Els, Justin Rose, Rory Mcllroy y el “tiburón” Greg Norman, quien no pudo lograrlo en tres oportunidades cuando llegó al último día como líder.