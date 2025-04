Las salidas en falso del diputado Jhon Alex López

Tunja

Las intervenciones del diputado Jhon Alex López, perteneciente al partido Alianza Verde, han generado una fuerte polémica, tras cuestionar públicamente la destinación de recursos a la Academia Boyacense de Historia y pronunciarse de manera polémica en un acto conmemorativo del 25 de noviembre del 2024, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Cuestionamientos a la Academia Boyacense de Historia

Durante una sesión plenaria de la Asamblea Departamental, el diputado López expresó su inconformidad con el presupuesto asignado anualmente a la Academia Boyacense de Historia, institución que está próxima a cumplir 120 años de existencia y que, desde 1917, recibe recursos por ordenanza para el fomento de la investigación histórica y la preservación de la memoria regional.

“Tengo que decir que es un despropósito completo. Hoy le preguntamos a la Secretaría de Cultura cuánto es el monto exacto que recibe la Academia sin ningún mérito, y nos confirman que son 250 millones de pesos anuales”, afirmó el diputado, generando desconcierto entre sus colegas y actores del sector cultural.

En tono irónico, agregó: “Estamos hablando de más de 20 millones mensuales para cuidar publicaciones que no lee nadie, que no ve nadie, que no conoce nadie. Mientras tanto, hay procesos culturales que se quedan sin financiación por falta de recursos”. Anunció además que impulsará una revisión exhaustiva de la ordenanza, con el propósito de ejercer “control político riguroso sobre el destino de esos recursos públicos”.

Las declaraciones fueron duramente criticadas por académicos, quienes recordaron que la Academia ha sido clave en la construcción del patrimonio histórico del departamento, y que su labor trasciende la publicación de libros, abarcando asesorías en proyectos educativos, archivo histórico y actividades pedagógicas.

#VIDEO | Pero no es la primera vez que hace algo así. En la sesión del 25 de noviembre del 2024 en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, @alexlopezmend dijo que a modo de chiste cuestionó por qué a su hija le iban a dar la licencia de conducción pic.twitter.com/yx3rGZ39fM — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) April 8, 2025

Nuevamente en el marco del 25N

En medio de una jornada dedicada a la reflexión y el compromiso institucional frente a la violencia de género, López protagonizó un discurso descontextualizado.

En su intervención, el diputado intentó hacer una reflexión personal sobre su crianza en un ambiente machista. “Vengo de una casa eminentemente conservadora, la de mi abuela en el pueblo. A los hombres nos dejaban salir a jugar al parque, a las niñas no. Me crié en un ambiente machista”, señaló.

No obstante, lo que buscaba ser una autocrítica terminó en una anécdota que generó incomodidad entre las asistentes. López contó que, esa misma mañana, camino a la Asamblea, hizo un comentario burlón hacia su hija. “Le dije, ¿Cómo le van a entregar la licencia de conducción, si las mujeres si las mujeres no han aprendido a manejar? Y lo hice a modo de chiste. Pero luego caí en cuenta de que eso también es una forma de violencia”, narró.

Aunque intentó cerrar su intervención con un mensaje reflexivo “Reconocer que uno ha sido machista a estas alturas de la vida no es fácil, pero si podemos mejorar, vale la pena” sus palabras fueron recibidas con molestia por parte de organizaciones de mujeres, colectivas feministas y ciudadanía en general, quienes consideraron que trivializó un tema tan sensible como las violencias simbólicas y verbales que enfrentan las mujeres en la vida cotidiana.

El diputado será el próximo presidente de la asamblea desde el segundo semestre de este año.