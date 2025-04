Gremios rechazan posible decreto para regular tarifas de energía en el país

Luego de que el presidente Gustavo Petro señalara falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que coloca techos razonables a la tarifa de energía hídrica y solar, y anunciará la expedición de un decreto, con el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa, solo a un 5% del total de la generación.

De tal motivo ,los gremios del sector energético colombiano que hacen parte del Comité Intergremial conformado por ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS, SER COLOMBIA y ACP, rechazaron los señalamientos provenientes del Gobierno Nacional en contra de las empresas del sector, e hicieron un llamado para atender la crisis actual con rigor técnico y atendiendo estructuralmente las necesidades de todos los usuarios del país.

Mediante un comunicado, los gremios indicaron: “. La llamada “nueva fórmula tarifaria”, que realmente es una modificación al mecanismo de confiablidad, no fue adoptada por ninguna empresa de manera voluntaria porque es una propuesta antitécnica que perjudica la disponibilidad de energía, la sostenibilidad económica de los proyectos y las tarifas para los usuarios, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema en momentos críticos. Intervenir los mercados para cambiar las tarifas actuales por decreto pone en riesgo la seguridad jurídica del sector, genera riesgos económicos desproporcionados y podría disminuir significativamente la oferta de proyectos de generación renovable en la próxima subasta de expansión, en momentos en los que el país los requiere con urgencia”, resalta la misiva.

Los gremios, hicieron un llamado al gobierno para fortalecer los canales de comunicación para que las medidas sean analizadas legal y técnicamente y aseguraron que los precios en bolsa de energía reflejan la estrechez entre oferta y demanda, y no representan ganancias injustificadas.

“Se basan en la dinámica entre oferta y demanda, que opera en todos los mercados del mundo en los que prima la libre competencia, y permite alertas situaciones críticas del sistema. En épocas periodos de alta disponibilidad hídrica, los precios tienden a bajar; en épocas críticas, suben. Este valor impacta en menos del 7% en la tarifa que pagan los usuarios finales, ya que en promedio solo el 20% de la demanda se compra por este mecanismo”, reiteraron.

Las compañías resaltaron que las empresas están garantizando el servicio. “Las generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras de energía han garantizado el abastecimiento de la energía para todo el país a pesar de enfrentar señales adversas y presiones financieras crecientes”.

Sobre la transición energética, resaltaron que se requiere planeación, y no se puede hacer con improvisación. Afirman que los paneles solares en hogares son una alternativa, sin embargo, no reemplazan la red nacional y sin almacenamiento no garantizan cobertura continua de la demanda de energía, especialmente en horas nocturnas o días nublados.