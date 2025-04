¿Visitará Monserrate en Semana Santa? Conozca el nuevo sistema de acceso para evitar aglomeraciones

Desde el próximo fin de semana, comenzará oficialmente toda la programación de Semana Santa en Bogotá. En estos próximos días, se espera que lleguen cientos de turistas y visitantes a la capital para visitar y celebrar estos días de gran importancia religiosa.

Bogotá sigue en el camino para convertirse en un centro de turismo religioso en Colombia. Según el último censo de la Secretaría de Planeación, en la capital hay más de 1.500 lugares de culto y uno de los más destacados es sin duda Monserrate.

Este es un sitio turístico emblemático en el país, en el que se entrelaza la naturaleza, la cultura y la espiritualidad. Además, es uno de los destinos favoritos durante la Semana Santa. Para este 2025, se esperan más de 200.000 personas que harán parte de las actividades que se llevarán a cabo en esta cima de Bogotá.

Monserrate en Semana Santa 2025: ¿cómo funcionará el sistema de semaforización?

Debido a la cantidad de personas que se esperan durante esta semana en Monserrate, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que tomó medidas para evitar aglomeraciones, mantener el orden y garantizar la seguridad de todos los visitantes.

Daniel García Cañón, director del IDRD, explicó que la entidad se unirá a la campaña: ‘Semana Santa sin riesgos”, con la que se invita a la ciudadanía a vivir estos días con tranquilidad, cuidado y respeto. “El año pasado, más de 181.000 personas subieron a Monserrate, lo que nos recuerda que cada uno de nosotros juega un papel clave en la prevención de cualquier contingencia”, aseguró García.

Por lo anterior, el IDRD aplicará en Semana Santa un sistema de semaforización en puntos estratégicos de Monserrate, con tiempos ajustables.

Este sistema funciona de la siguiente manera: si Monserrate llega a superar la capacidad de carga del sendero, la cual es de 17.444 personas, se comenzarán a hacer cierres temporales de 30 a 45 minutos, con reaperturas controladas entre 20 y 45 minutos, según la densidad del recorrido.

Esta operación contará con el apoyo de varias entidades que estarán atentas a cualquier eventualidad para garantizar la atención integral y oportuna de los asistentes. Entre estas entidades están:

La Policía Metropolitana de Bogotá

La Secretaría de Seguridad

El Cuerpo de Bomberos

Las brigadas de rescate del Ejército Nacional

La Secretaría Distrital de Salud

La Cruz Roja Colombiana

¿Qué días no se abrirá Monserrate?

Según explica el IDRD, estos serán los horarios de Monserrate durante esta Semana Santa:

El sendero estará abierto desde el Domingo de Ramos (13 de abril) hasta el Domingo de Resurrección (20 de abril) en los horarios de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. EXCEPTO el Martes Santo (15 de abril). Este día permanecerá cerrado debido a labores de mantenimiento preventivo.

Si se llega a superar el aforo o se presenta algún riesgo de seguridad, el ingreso se cerrará antes de la 1:00 p.m.

El descenso máximo permitido será hasta las 4:00 p.m.

El Viernes Santo (18 de abril), el acceso estará habilitado desde las 4:00 a.m.

El sendero Pico del Águila permanecerá cerrado durante toda la Semana Santa.

Horarios de las misas

De acuerdo con la página oficial de Monserrate, la Basílica estará abierta en los horarios de lunes a sábado, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Los martes abre más tarde, desde las 11:300 a.m. hasta las 7:00 p.m, y los domingos y festivos abre más temprano, desde las 6:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Ahora bien, las eucaristias se hacen solo los lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y festivos en los siguientes horarios.

Lunes, miércoles y jueves: misas a las 10:00 a.m. y a las 12:00 p.m.

misas a las 10:00 a.m. y a las 12:00 p.m. Viernes : misas a las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 12:00 p.m.

: misas a las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 12:00 p.m. Sábados y festivos: misas a las 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m. y 2:00 p.m.

misas a las 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m. y 2:00 p.m. Domingos: a partir de las 6:30 a.m. y cada hora y media hasta las 12:30 p.m. y 2:30 p.m.

¿Cuánto cuesta subir a Monserrate en 2025?

La entrada por el sendero es completamente gratis; sin embargo, si quiere tomar el teleférico, tendrá que pagar alguna de las siguientes tarifas:

Tipo de tarifa de lunes a viernes Costo 2025 Ida y regreso $32.000 Un trayecto $19.000 Adulto mayor (mayor de 62 años) $27.000 Fast pass $87.500 Grupos adultos (Grupos mayores a 20 pax) $27.000 Grupos colegios (Grupos mayores a 20 pax) $19.000 Mascotas (Solo aplica de lunes a sábado) $11.500 Artículo personal adicional $7.500 Deportistas (5:30 a.m. a 9:00 a.m. No aplica en festivos) $10.500 Ida y regreso (Domingo) $19.000 Un trayecto (Domingo) $11.000 Adulto mayor (mayor de 62 años) (Domingo) $15.000 Fast pass (Domingo) $87.500

Recomendaciones clave para los visitantes

Para tener una mejor experiencia y disfrutar de su recorrido en Monserrate, el IDRD hace algunas recomendaciones generales a sus visitantes, las cuales son: