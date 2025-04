Preocupación por aumento en casos de reclutamiento en el departamento

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander manifestaron su preocupación por el aumento en las cifras de reclutamiento de menores en el Catatumbo.

Recalcan que es preocupante que en menos de tres meses de conflicto hayan crecido los reportes de este flagelo y más teniendo en cuenta que muchos de los casos no se dan a conocer.

“Tristemente lo que está sucediendo en el Catatumbo nos ha permitido darnos cuenta de las cifras que hay de chicos que hemos recuperado de las filas de los grupos armados, 27, y solamente estamos hablando de dos meses y medio, estamos hablando que por Medicina Legal tenemos en las cifras de los muertos que llegaron que hay cuatro menores más, entonces si en solamente dos meses y medio estamos hablando de 31 chicos, imagínense qué hay detrás de las filas” dijo Yonny Peñaranda, secretario de gobierno de Norte de Santander.

El temor de los padres de familia y las comunidades educativas crece progresivamente mientras se siguen haciendo visibles algunos casos y otros permanecen en el anonimato.

“Es un delito que desafortunadamente no es denunciable, o sea, las personas que sufren que ese flagelo desafortunadamente no lo convierte en noticia criminal, no lo denuncian precisamente porque están en territorio, están rodeados de esos grupos al margen de la ley y no permiten que ellos puedan denunciar, tampoco es fácil como estado poder llegar al territorio, enviar personas allá, porque obviamente podemos estar generando una acción con daño que pueda acabar con la vida y generar más víctimas por culpa de este flagelo” puntualizó Peñaranda.

Desde el inicio de la crisis humanitaria el pasado 16 de enero, se ha generado un trabajo articulado con diferentes organizaciones para proteger los derechos de los menores.