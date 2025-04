MinDefensa: “Si queremos seguridad, debemos meter la mano en el bolsillo”

En medio del debate de control político en la Cámara de Representantes, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró que la política de “paz total” no pertenece a un gobierno en particular, ni al Presidente Gustavo Petro, sino que “es una política de Estado que nos involucra a todos”. En ese mismo sentido, aseguró que su labor como ministro responde a los artículos 217 y 218 de la Constitución y no a servilismos políticos.

Esto lo dice, en respuesta a la intervención de la congresista Lina Maria Garrido, quien le pidió que se retirara del gobierno por honor a la patria, ya que la Paz Total del presidente Gustavo Petro había fracasado.

“Espero, General, que usted en honor a ese compromiso que hizo con los colombianos, realmente se levante todos los días para cumplirle a Petro, sino para este país (…) Gustavo Petro ha destruido este país, no podemos permitir que sigamos lamentando tanto terror y zozobra. Por favor general, defienda a Arauca”.

Ante cuestionamientos sobre una supuesta falta de presupuesto para las Fuerzas Militares, el ministro fue enfático en hablar de la Fuerza Aérea: “Eso no es cierto. Todo el presupuesto fue descongelado y se hizo una adición gracias al decreto de conmoción interior, sin el cual no podríamos estar cumpliendo la misión humanitaria en regiones como el Catatumbo”.

No obstante, el jefe de la cartera reconoció que las capacidades operativas “necesitan fortalecerse aún más” y propuso que si el país quiere una fuerza pública sólida, se requiere también “meter la mano en el bolsillo”, no solo en el corazón.

MinDefensa presentó un análisis de las cifras de homicidios en Colombia entre 2003 y 2025.

Alertó sobre el crecimiento del sicariato como principal causa de muerte violenta: “En este momento muere más gente por sicariato que por otra cosa. Es un desafío directo a la autoridad”, dijo sobre el riesgo de comparar los actos criminales con la acción institucional.

En su alocución, el ministro Sánchez también denunció el reclutamiento de menores por parte de grupos armados como el ELN, haciendo referencia a la denuncia de Caracol Radio en la cual los habitantes de Chocó dijeron que el ELN los obligaba a prestar un servicio militar ilegal por tres años.

“Eso no es un proyecto de vida, es un engaño criminal. No puede haber ningún menor en la fila del crimen”, afirmó.

Reveló que el 32% de los menores desvinculados de grupos armados son niñas, y aprovechó para hacer una pregunta a la ciudadanía: “Imagínense que fuera su hija o su nieta. Esa fue mi sensación cuando rescatamos a los cuatro niños indígenas perdidos en la selva”.

El ministro se refirió también a las cifras sobre retiro de uniformados, afirmando que si bien 23 mil se han retirado en este gobierno, la tasa es menor que en administraciones anteriores. “Desde 2016, el Ejército Nacional se redujo en 70 mil hombres, y no fue este gobierno el que lo hizo”, puntualizó.

Aseguró que se están tomando medidas para revertir esa tendencia, con el ingreso de 16 mil soldados profesionales y 20 mil policías.

En cuanto al servicio militar, Sánchez destacó mejoras en las condiciones económicas de los soldados y militares: “Lo que se le pagaba a un preso por comida era mayor que a un soldado. Este gobierno aumentó la ración y el auxilio mensual de 300 mil a casi un millón de pesos”.

Finalmente, al hablar sobre el proceso de paz, el ministro expresó su respaldo al Alto Comisionado Otty Patiño y su compromiso con la búsqueda de la reconciliación: “En lo que me consta, veo un interés genuino del doctor Otty Patiño por alcanzar la paz”, sostuvo.

Por su parte, en su intervención, el alto consejero comisionado para La Paz, Otty Patiño, indicó que las estrategias de guerra están siendo derrotadas y calificó este hecho como una victoria para las conversaciones que se adelantan con grupos armados.

“Les estrategias de guerra están siendo derrotadas. En el sur del país Comuneros, siendo una fuerza pequeña, insignificante, en comparación de lo que representa el ELN en su conjunto, derrotó antier al ELN. Creo que esa facturación de esas estrategias de guerra son fundamentales para pasar a otro estadio y eso se está consiguiendo, no han sido vanas las victorias que se han obtenido”.

Insistió además en que el reclutamiento de menores se basa en la necesidad de “refrescarse de las estructuras” y aseguró que desvincular los niños de la guerra es una obligación.