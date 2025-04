La mortalidad materna se redujo al 32,7% en lo que va del 2025

Colombia alcanzó una cifra baja en la mortalidad materna (RMM) con una disminución de hasta un 27,2% en lo que va de este año, en comparación con el mismo periodo del 2024. El número total de muertes maternas bajó un 32,7% según datos del Ministerio de Salud y Protección Social.

En los últimos 20 años, estas cifras representan el nivel más bajo de mortalidad materna en Colombia, y se enmarcan en los avances impulsados por el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna (PAREMM), que articula actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con el objetivo de proteger las vidas de las gestantes.

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) rindieron homenaje a las entidades e instituciones del sector que han hecho posible este avance. Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), esta reducción representa una mejora incluso frente al 2018, año que hasta ahora tenía los mejores indicadores en este campo, aseguró el ministerio de Salud.

Además, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que la reducción de la tasa de mortalidad en la maternidad en comparación con el 2018 y el 2024 ha tenido una reducción importante del 34%, “pero algo que todavía no me satisface es que tenemos cerca de más del 30% de las gestantes del país que no están identificadas y que no tienen un seguimiento nominal de alertas y de las atenciones en salud. Por supuesto que hemos mejorado, pero esto no debería ser el 100%, no el 67.9%. Y eso es a donde tenemos que ir nosotros como entidad pública”, explicó el ministro.

No obstante, el panorama sigue siendo desafiante; según afirma el Ministerio de Salud, cada semana en promedio, cuatro mujeres pierden la vida durante el embarazo o el parto, y más de la mitad de estas muertes son prevenibles. Entre las principales causas se encuentran hemorragias obstétricas, trastornos hipertensivos y sepsis, condiciones que siguen reflejando desigualdades estructurales como el nivel socioeconómico, la etnia, la edad y el lugar de residencia, colocando a las gestantes en riesgo de perder la vida.

Según Gina Tambini Gómez, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Colombia, explicó que: “El acceso a atención médica de calidad durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida es un derecho humano esencial que reduce desigualdades y rompe ciclos de pobreza. Invertir en la salud materno-infantil refleja el compromiso con los valores de solidaridad, equidad y respeto a la vida, permitiendo que cada familia pueda proyectar un futuro lleno de oportunidades y sueños posibles”.