Dura respuesta de los académicos a cuestionamientos del diputado Jhon Alex López

Tunja

Una fuerte controversia se desató en la Asamblea Departamental de Boyacá luego de las declaraciones del diputado Jhon Alex López, quien cuestionó la destinación anual de 250 millones de pesos a la Academia Boyacense de Historia, institución cultural que está próxima a celebrar sus 120 años de existencia.

Durante la plenaria, el diputado expresó su inconformidad con el presupuesto asignado por ordenanza a la Academia desde 1917. “Tengo que decir que es un despropósito completo. Hoy le preguntamos a la Secretaría de Cultura cuánto es el monto exacto que recibe la Academia sin ningún mérito, y nos confirman que son 250 millones de pesos anuales”, dijo López, al tiempo que señaló que iniciará una revisión exhaustiva de la norma.

En tono crítico, agregó: “Estamos hablando de más de 20 millones mensuales para cuidar publicaciones que no lee nadie, que no ve nadie, que no conoce nadie. Mientras tanto, hay procesos culturales que se quedan sin financiación por falta de recursos. Vamos a hacer un control político riguroso sobre esta ordenanza y sobre el destino de esos recursos públicos”.

#VIDEO | En una salida en falso del diputado @alexlopezmend, cuestionó la historia y labor de la Academia Boyacense de Historia. En su opinión, sus publicaciones no las lee nadie y por eso debe hacerse control a los $ 200 millones anuales que reciben



Continúa ⬇️ pic.twitter.com/f4oWKBxs8d — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) April 8, 2025

La Academia responde: “Nadie cobra un solo peso por investigar”

Las declaraciones generaron una reacción inmediata de parte de miembros y exdirectivos de la Academia Boyacense de Historia, quienes rechazaron lo dicho por el diputado y defendieron el trabajo de más de un siglo de la institución.

Elizabeth Gómez, exrectora del Colegio de Boyacá y actual integrante de la Academia, respondió: “Nos sentimos profundamente ofendidos. Somos 102 miembros que trabajamos, sin cobrar un solo peso por nuestras investigaciones. Lo hacemos por vocación, y nuestras publicaciones llegan a colegios, bibliotecas, universidades e incluso a instituciones del exterior”, afirmó Gómez.

La académica también aclaró que la totalidad de los recursos públicos asignados a la Academia están auditados y se destinan exclusivamente a su funcionamiento. “Todo está debidamente soportado por la Secretaría de Cultura y los entes de control. No tenemos nada que esconder. La contabilidad es revisada cada año y todo está en regla”, aseguró.

¿Se desconoce el papel de la historia en la formación ciudadana?

El profesor Olmedo Vargas Hernández, exrector de la UPTC y quien fue vicepresidente de la Academia durante cinco años, también se pronunció en defensa de la institución.

“Es lamentable que un diputado del departamento exprese semejantes opiniones, sin conocer ni valorar la importancia de la historia. La Academia no es un club de lectura privada: es una institución sin ánimo de lucro, donde todos sus miembros trabajamos por el rescate y divulgación de la memoria de Boyacá y Colombia”, manifestó.

Vargas recordó que desde la Academia se promovió, incluso a nivel nacional, el retorno de la enseñanza de la historia a los currículos escolares. “Le hicimos la propuesta al presidente Santos, luego al presidente Duque y recientemente al presidente Petro. Nuestra labor no es menor: hemos publicado más de 1.200 libros y producido más de 300 ediciones de nuestra revista ‘Repertorio Boyacense’. No hay otra academia en el país con ese nivel de producción”.

¿Cuánto recibe y en qué se invierte?

La profesora Elena Pineda, doctora en Historia, docente universitaria y actual tesorera de la Academia, explicó que los recursos que recibe la institución no están destinados a sueldos, sino al sostenimiento logístico y administrativo.

“Pagamos una secretaria, una contadora, los servicios, el mantenimiento del inmueble, y las publicaciones. Los académicos no cobramos ni un peso. Por el contrario, muchas veces financiamos de nuestro bolsillo eventos o investigaciones”, señaló.

Frente a los comentarios del diputado que señalaban que “nadie conoce ni lee los libros de la Academia”, Pineda respondió: “Nuestras publicaciones están en bibliotecas, colegios, universidades y centros de estudio. Algunos de nuestros libros son producto de investigaciones doctorales, con altos estándares académicos. Nos parece injusto y ofensivo que se desconozca ese trabajo”.

120 años de historia al servicio del departamento

La Academia Boyacense de Historia fue fundada en 1905 y es considerada una de las instituciones culturales más antiguas del país. Ha albergado a destacadas personalidades de la vida intelectual de Boyacá, como Alberto Lleras Camargo, Camilo Torres Restrepo, y más recientemente, el maestro Javier Ocampo López, actual presidente de la entidad.

Mañana, 9 de abril, la Academia celebrará sus 120 años con una agenda conmemorativa. Se espera la presencia de delegaciones de otras academias del país, representantes del sector cultural, docentes, estudiantes y ciudadanos interesados en la historia regional.