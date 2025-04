Denuncian que el Gobierno usa la guerra del Catatumbo para su propio beneficio

Cúcuta

Duras críticas han surgido desde la Cámara de Representantes al Gobierno Nacional por la falta de resultados de la Conmoción Interior para la atención del Catatumbo.

Los congresistas afirman que todo lo relacionado al decreto se ha convertido en una estrategia del Gobierno Nacional enfocada a las elecciones del próximo año, incluso por encima de la atención a la población civil que se ha visto afectada por la violencia.

“Yo creo que la Conmoción Interior se la inventó el Gobierno como un ensayo, yo creo que ese fue un tema premeditado, Gustavo Petro dijo hagamos una guerra en el Catatumbo, miremos cómo nos va allí y de acuerdo a cómo nos vaya extendemos esa guerra en todo el país para poder hacer que las elecciones del año 2026 no se den, entonces yo creo que esto es una maquiavelada del Gobierno” dijo Jairo Cristo, representante a la cámara.

Insisten en la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las comunidades, ya que estarían beneficiándose de su temor en las zonas de conflicto.

“Están jugando con la vida de la gente, estan jugando con su zozobra, no podemos seguirlo haciendo y nos damos cuenta de la magnitud de lo que puede llegar este gobierno por quedarse en el poder, no está haciendo bien las cosas y creo yo que las mamitas, los papitos, los niños del Catatumbo, los educadores saben de qué les estoy hablando, y considero que es muy importante que no caigamos en el juego de esta guerra que quiere Gustavo Petro para el país” puntualizó Cristo.