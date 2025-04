“Alegan que tienen este predio desde hace 40 años, pero no es verdad”: abogado de Como Colombia SAS

Recientemente, 10AM de Caracol radio conoció una denuncia, sobre un conjunto residencial en la carrera 77 con 129, al norte de la ciudad, que se trata de un predio total de 17 000 m² que se divide en cuatro bloques. Desde el 2016 uno de los bloques pertenece a una empresa que se llama Cómo Colombia SAS, pero esta entidad denuncia que no puede ingresar a esa propiedad.

Por tal motivo, en 10AM de Caracol Radio estuvo Humberto Quintero, abogado de la empresa, para hablar sobre la denuncia presentada, en la que la Agrupación de Vivienda Bosques de Alava se quiere apoderar de manera irregular de un predio que pertenece legalmente a Como Colombia SAS.

Inicialmente, comentó: “Ellos están alegando que son eh se apropiaron de hace 40 años, pero todo eso no corresponde a la realidad de en septiembre del año 23 en agosto del año 23 acompañé a quien al apoderado que representaba al propietario como Colombia y no permitieron y dieron la información de que el predio estaba siendo cuidado por ellos, estaba en buen estado, que reconocían la propiedad de como Colombia, reconocían al propietario”.

“Al mes siguiente en septiembre volvimos nuevamente a verificar cómo estaba la situación y ya encontramos que no permitieron la entrada, no dieron motivo de no dieron explicación de cualquier cosa de esa manera. Vino un requerimiento por escrito por correo, pero no tuvimos respuesta. Tocó hacer uso de una acción de tutela para pedir que respondieran el derecho de petición y contestaran. La tutela salió favorable, sin embargo, contestaron con evasivas, no dieron explicación de qué era lo que pretendían”.

Por su parte, Quintero comentó que como impugnaron la tutela, fue confirmada posteriormente y nuevamente dieron una respuesta evasiva en la que no explicaban el motivo y “sorprendieron” al comienzo de año en dinero notificando una demanda de pertenencia alegando esa posesión de ellos hace 40 años.

¿Es posible apropiarse de un lote de esta manera?

Respecto a esto, el abogado respondió: “Indolentemente, así como estamos viendo. Es que aquí han incrementado los modos de adquirir la propiedad a sangre y fuego y con todo este tipo de maniobras. El lote forma parte de la copropiedad, es como hablar de un apartamento dentro de una copropiedad, pero lo que no está bien que el administrador de esa copropiedad que tiene la finalidad de proteger los bienes de los copropietarios, vaya a pretender, en este caso, lesionar al propietario arrebatándole un bien”.

Por su parte, Quintero explicó lo siguiente, teniendo en cuenta la figura jurídica de la prescripción adquisitiva de dominio, en donde un dueño original se ausenta de ese cuidado y hay unos poseedores que de manera pacífica que tienen el dominio sobre ese lote, acerca de la manera en los que ellos llevaron a cabo este proceso: “Ahí ese es el requisito, primero, tener una posesión durante determinado tiempo. En estos momentos se habla de 5 o 10 años dependiendo de las condiciones, además de eso debe poseerse de manera quieta, tranquila, pacífica, sin ninguna reclamación”.

Contó que hasta el agosto del año 2023 los diferentes propietarios estuvieron ah ejerciendo su dominio sobre el predio, pero se están aprovechando también de una situación de un personaje de origen alemán llamado Wolfgang Wagner que falleció 2018, “con la frustración de querer venir a vivir sus últimos días aquí en Colombia”.

“Murió frustrado esperando poder disponer de eso porque no es este el único bien que pretendían arrebatarle, porque también hay un apartamento en el mismo bosque de Alava que está en juego y hay otros bienes que también están tratando de desfogarlo a raíz de su muerte. Pero es que en este momento ese bien ya no le pertenece a una sociedad Bongo que él tenía, sino que esta sociedad le vendió a Como Colombia, que es la propietaria”.