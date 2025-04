Adrián Donado: el odontólogo que pasó de cortar cabello a diseñar las sonrisas más deseadas del país

Su historia de superación y su talento natural lo hacen una figura que no pasa desapercibida. En el mundo de la estética, hay rostros que inspiran y manos que transforman. Pero hay historias que lo hacen todo al mismo tiempo. Una de ellas es la del Dr. Adrián Donado, un joven odontólogo que hoy es una de las nuevas caras más admiradas en el diseño de sonrisa en Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con solo 27 años, ya se habla de él como el “arquitecto de sonrisas” de pacientes nacionales e internacionales, gracias a su técnica impecable, su sensibilidad artística y su manera única de hacer sentir cómodas a las personas que buscan verse —y sentirse— mejor.

Lo curioso es que su historia no comenzó en una clínica de lujo. A los 13 años trabajaba como barbero, cortando cabello en su barrio para ayudar en casa. Su madre es enfermera y su padre, albañil. Con lo que ganaba, no solo apoyaba a su familia, también ahorraba para estudiar. A los 19 años ingresó a la universidad a estudiar odontología, y desde entonces no ha parado de crecer.

“Siempre supe que quería trabajar con el rostro, con la expresión de las personas. Aprendí en la barbería a ver detalles, proporciones, simetría... hoy lo aplico en cada sonrisa que diseño”, cuenta.

El Dr. Donado se ha ganado el cariño y la admiración de sus pacientes por su estilo cercano, elegante y profesional. Es miembro de la Asociación Colombiana de Armonización Orofacial, y trabaja con técnicas de vanguardia como los lentes cerámicos ultrafinos, que permiten mejorar la sonrisa sin dañar los dientes naturales.

Pero más allá de su talento, lo que muchos valoran es su ética profesional y su enfoque natural. No impone modelos, no repite fórmulas. Cada sonrisa que diseña es pensada para realzar la belleza única de cada rostro.

“No se trata de hacer todas las sonrisas iguales. Se trata de escuchar, de analizar, de respetar la esencia de cada persona”, afirma.

El favorito de quienes buscan verse mejor… sin exagerar

Su nombre ya empieza a sonar fuerte entre figuras del entretenimiento, empresarias y pacientes que buscan resultados de alta calidad, con un enfoque moderno, artístico y humano. Algunos llegan por recomendación, otros por redes sociales, donde Donado comparte contenido educativo y casos reales.

Además, ha impulsado el turismo médico en Colombia, recibiendo pacientes de otros países que lo eligen por su profesionalismo y por los resultados naturales que ofrece. Su consultorio se ha convertido en un espacio donde las personas no solo transforman su sonrisa, sino también su autoestima.

Hoy, Adrián Donado es mucho más que un doctor joven y talentoso. Es un ejemplo de superación, de pasión por el detalle, y de cómo los sueños se construyen con las manos, el corazón y una visión clara.

Porque detrás de cada sonrisa perfecta, hay una historia que merece ser contada… y la de él, apenas comienza.