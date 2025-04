"Simpática" la mula que sobrevive a la guerra del Catatumbo

Cúcuta

En el Catatumbo ni los animales se salvan de las cruentas acciones que con explosivos adelantan los actores armados en la zona rural del municipio de Tibú, al norte del departamento en medio de los enfrentamientos.

Caninos, gatos, gallinas, y equinos son victimas de campos minados e incluso de los drones que ahora están utilizando los grupos ilegales en combate para atacarse y donde desafortunadamente los seres sintientes también son víctimas de la guerra que cumple más de ochenta días.

“Simpática” la mula que estuvo a punto de morir hoy es símbolo de resiliencia y del amor animal que profesan las personas dedicadas al cuidado de ellos, veterinarios y el dueño del animal que se dieron la tarea de recuperar tres de sus falanges y el casco luego de caer en un campo minado.

Bad Magrovejo, veterinario tibuyano reveló en Caracol Radio que “el dueño de la mula terminó como desplazado y la mulita quedo en la zona rural desamparada. A raíz de esto, en un par de días el señor la trajo al casco urbano de Tibú después de seis horas de viaje, la trajo”.

“Yo le realice el procedimiento le ampute sus tres falanges, le hice su amputación y rehabilitación, todo salió muy bien. Una empresa de Bogotá encargada de realizar prótesis para animales con la ultima tecnología e innovación “Super Mascotas” viajó hasta el corazón del Catatumbo, brindando lo mejor de ellos y llevando a cabo la realización de dicha prótesis, todo fue un éxito” dijo el médico.

Y agregó “Simpática se ha adaptado muy bien a esa prótesis, Super mascotas me donó esa prótesis sin animo de lucho, que tiene un costo muy alto. Fue una semana trabajando conmigo y hoy en día la mula puede realizar sus funciones normales, como comer, acostarse, levantarse”.

Esto amerita una reflexión “animalitos que no pueden hablar son cien por ciento sintientes, y simpática tiene mas hermanos y mas familiares. En ocasiones tuve la oportunidad tuve la oportunidad de dialogar con otro habitante de la vereda un líder de Jac, donde me manifiesta lo satisfactorio del proceso de la mula, ella es muy afortunada por que sus hermanos si han sido asesinados, no corrieron con la misma suerte y han caído en campos minados, mulitas y potricos”.

En medio de la satisfacción por su labor el veterinario terminó adoptando a Simpática “la adopte, no va hacer la misma. Acá en Tibú es un símbolo, ahora hace parte de un nuevo proyecto que es una terapia equina o equitación terapéutica que consiste en servir hacia aquellas personas que tienen el autoestima bajo, que le tienen miedo a los equinos, es una terapia ese es el destino de Simpática.Ella se encuentra a la entrada del municipio con su prótesis”.

La labor de los veterinarios y la empresa ha sido exaltada por toda la comunidad tibuyana, hoy ella es una mula que goza del cariño de todos y pese a su tragedia reflejada en los efectos de la guerra quiere caminar segura y brinda esa confianza a quienes son optimistas que un día puedan sentirse seguros en un territorio que cumple mas de cincuenta años atrapado en la violencia y sus secuelas.